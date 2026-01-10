Personal de la Armada localizó y destruyó 32 plantíos de amapola en el estado de Nayarit, entre el 8 y el 10 de enero del presente año, como parte de la lucha contra el narcotráfico.

Los plantíos fueron ubicados en acciones operativas en inmediaciones de la localidad de San Rafael, municipio Del Nayar, reportó la Secretaría de Marina (Semar).

Los 32 plantíos de amapola abarcaban una área aproximada de 111 mil 400 metros cuadrados, en los que se destruyeron aproximadamente 3 millones 330 mil 500 plantas, con un peso aproximado de 726 mil 950 kilogramos, destacó la dependencia.

Armada localiza y destruye 32 plantíos de amapola en Nayarit (10/01/2026). Foto: Especial

Aseguró que la Armada de México mantiene instruido al personal naval para realizar operaciones de localización, aseguramiento y destrucción de plantíos ilícitos, derivado de la lucha permanente contra el narcotráfico y ante el incremento en el consumo y la popularidad de drogas ilegales a nivel mundial.

Agregó que con estas acciones, contribuye en la suma de esfuerzos del Gobierno de México para combatir la producción y elaboración de drogas en nuestro país, debilitando con ello la fabricación de droga por parte de grupos delictivos e impidiendo su distribución, venta y exportación a otros países, con lo que se evita que ésta se encuentre al alcance de los jóvenes mexicanos, debilitando las capacidades de los grupos delictivos e impidiendo su distribución, venta y exportación a otros países, evitando con ello que estas sustancias se encuentren al alcance de la población, en especial de los jóvenes mexicanos.

