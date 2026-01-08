Trump prepara nueva fase contra el narco; plantea ataques por tierra contra cárteles de la droga

Más Información
Presos políticos de Venezuela salen de prisión; Enrique Márquez y Biagio Pilieri reaparecen junto a sus familias en Caracas
El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el jueves que se avecinaban ataques terrestres contra los cárteles de la droga tras las operaciones marítimas en el Pacífico y el mar Caribe, sin ofrecer más detalles.
"Vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México", dijo Trump en una entrevista emitida el jueves por la noche en Fox News.
