Trump prepara nueva fase contra el narco; plantea ataques por tierra contra cárteles de la droga

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el jueves que se avecinaban ataques terrestres contra los cárteles de la droga tras las operaciones marítimas en el Pacífico y el mar Caribe, sin ofrecer más detalles.

"Vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México", dijo Trump en una entrevista emitida el jueves por la noche en Fox News.

Más información en breve...

