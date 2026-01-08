Más Información

Trump prepara nueva fase contra el narco; plantea ataques por tierra contra cárteles de la droga

Se mantiene la contingencia ambiental en el Valle de México; concentración de ozono sigue alta

Presos políticos de Venezuela salen de prisión; Enrique Márquez y Biagio Pilieri reaparecen junto a sus familias en Caracas

Cruz Azul se muda a Puebla; La Máquina jugará como local en el estadio Cuauhtémoc

Registro obligatorio de celulares 2026; paso a paso para registrar tu línea telefónica con CURP

Lula conversa con Sheinbaum y extiende invitación para visita oficial a Brasil; ambos gobiernos condenan ataques a Venezuela

Juez da prórroga para cierre de investigaciones en caso del sujeto que acosó a Claudia Sheinbaum; audiencia será el 13 de enero

Tras descarrilamiento, Tren Interoceánico lanza nueva licitación para seguridad y vigilancia; firma convenio temporal para seguro de pasajeros

Quién es Elsa Aguirre, la actriz del Cine de Oro que fue reconocida por Claudia Sheinbaum

Cuerpo de Federico, niño de 2 años que falleció en accidente aéreo en Galveston, Texas, llega a Campeche; es velado en Escárcega

Ucrania activa alerta nacional por misiles rusos; ataques dejan muertos y heridos en Kiev

Tiroteo con dos heridos sacude Portland; autoridades revelan que fue "disparo defensivo" contra miembro del Tren de Aragua

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el jueves que se avecinaban ataques terrestres contra los de la droga tras las operaciones marítimas en el Pacífico y el mar Caribe, sin ofrecer más detalles.

"Vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando ", dijo Trump en una entrevista emitida el jueves por la noche en Fox News.

