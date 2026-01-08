Más Información
Lula conversa con Sheinbaum y extiende invitación para visita oficial a Brasil; ambos gobiernos condenan ataques a Venezuela
Presos políticos de Venezuela salen de prisión; Enrique Márquez y Biagio Pilieri reaparecen junto a sus familias en Caracas
Cuerpo de Federico, niño de 2 años que falleció en accidente aéreo en Galveston, Texas, llega a Campeche; es velado en Escárcega
Semar asegura laboratorio clandestino y bodega; señalan que pertenece a "Los Rugrats", brazo armado del Cártel de Sinaloa
Morena se deslinda de dichos de vocera de su partido en la CDMX; narco es uno de los principales empleadores en México, dijo
El excandidato presidencial Enrique Márquez y el político y colaborador de María Corina Machado, Biagio Pilieri, fueron excarcelados la noche de este jueves, según informó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela, después de que el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez, anunciara excarcelaciones de "un número importante" de personas.
En un video publicado en X por la gremial, ambos dirigentes se pueden ver abrazando a allegados, en una zona del este de Caracas. Ambos se encontraban recluidos en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
