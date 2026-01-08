La líder opositora María Corina Machado describió este jueves la liberación de varios presos políticos venezolanos, anunciada hoy por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, como "un acto de restitución moral" en un mensaje a las familias de los detenidos.

Tras las excarcelaciones, la Nobel de la Paz declaró que "la injusticia no va a ser eterna".

