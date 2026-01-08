Más Información
Lula conversa con Sheinbaum y extiende invitación para visita oficial a Brasil; ambos gobiernos condenan ataques a Venezuela
Rocío San Miguel y otros presos políticos liberados en Venezuela; esta es la lista preliminar divulgada
Cuerpo de Federico, niño de 2 años que falleció en accidente aéreo en Galveston, Texas, llega a Campeche; es velado en Escárcega
Semar asegura laboratorio clandestino y bodega; señalan que pertenece a "Los Rugrats", brazo armado del Cártel de Sinaloa
Morena se deslinda de dichos de vocera de su partido en la CDMX; narco es uno de los principales empleadores en México, dijo
Operativo “Cisne Negro”, túneles y una película frustrada; así narró EL UNIVERSAL la recaptura de “El Chapo” hace 10 años
"Estamos en riesgo, porque la amenaza es real", afirmó Petro a NYT; llamada con Trump disipó crisis entre Colombia y Estados Unidos
La líder opositora María Corina Machado describió este jueves la liberación de varios presos políticos venezolanos, anunciada hoy por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, como "un acto de restitución moral" en un mensaje a las familias de los detenidos.
Tras las excarcelaciones, la Nobel de la Paz declaró que "la injusticia no va a ser eterna".
