Más Información

Trump inicia extracción del petróleo de Venezuela; “yo controlaré el dinero”, dice

Trump inicia extracción del petróleo de Venezuela; “yo controlaré el dinero”, dice

Tras intervención en Venezuela, ¿quién ganará en venta de crudo, Pemex o PDVSA?

Tras intervención en Venezuela, ¿quién ganará en venta de crudo, Pemex o PDVSA?

“Estamos al límite”, dicen acapulqueños sin agua por el sismo

“Estamos al límite”, dicen acapulqueños sin agua por el sismo

Interoceánico asegura a sus trabajadores…pero no a los pasajeros

Interoceánico asegura a sus trabajadores…pero no a los pasajeros

Arrastran Tren Maya, AIFA y Dos Bocas 65 litigios

Arrastran Tren Maya, AIFA y Dos Bocas 65 litigios

EU, política bajo presión electoral

EU, política bajo presión electoral

México toma ventaja en el suministro petrolero a Cuba, según Financial Times; caída venezolana marca nuevo escenario

México toma ventaja en el suministro petrolero a Cuba, según Financial Times; caída venezolana marca nuevo escenario

Trump evalúa intervención militar en Groenlandia; Casa Blanca confirma que se estudian “diversas opciones”

Trump evalúa intervención militar en Groenlandia; Casa Blanca confirma que se estudian “diversas opciones”

Delcy Rodríguez decreta 7 días de duelo en Venezuela; rinde homenaje a "jóvenes mártires" que defendieron a Maduro

Delcy Rodríguez decreta 7 días de duelo en Venezuela; rinde homenaje a "jóvenes mártires" que defendieron a Maduro

Maduro tiene inmunidad por ser presidente de Venezuela, dice fiscal; no puede ser arrestado o enjuiciado por "tribunales extranjeros"

Maduro tiene inmunidad por ser presidente de Venezuela, dice fiscal; no puede ser arrestado o enjuiciado por "tribunales extranjeros"

Retienen a diputada en garita de Calexico; intentó cruzar 800 mil pesos sin declarar

Retienen a diputada en garita de Calexico; intentó cruzar 800 mil pesos sin declarar

Renuncia magistrada Josefina Pérez y cercana a Zaldívar al Órgano de Administración Judicial; fue electa por voto popular

Renuncia magistrada Josefina Pérez y cercana a Zaldívar al Órgano de Administración Judicial; fue electa por voto popular

La líder opositora venezolana, , aseguró que su coalición política "debería liderar " tras la captura del presidente del país, Nicolás Maduro, y su traslado a Estados Unidos.

"Estamos listos y dispuestos a servir a nuestro pueblo", dijo Machado en una entrevista con el canal estadounidense CBS al referirse a los interrogantes que se abren en el país tras la caída de Maduro.

Machado, exlegisladora, ganó las primarias para competir contra Maduro en las elecciones presidenciales de Venezuela de 2024. El gobierno le prohibió presentarse, pero el diplomático retirado Edmundo González la sustituyó.

Lee también:

Estados Unidos y otros gobiernos reconocieron a González como ganador de los comicios después de que el Ejecutivo de Maduro fuera acusado de manipular el recuento de votos.

Durante la entrevista con CBS, Machado recalcó que "el pueblo de Venezuela ya ha elegido" quién debería asumir el gobierno de Caracas ahora que Maduro ha dejado el poder.

Al preguntarle si eso significa que ella debería ser la próxima líder de Venezuela, Machado respondió: "Absolutamente sí", señalando que su coalición tiene como presidente electo a González.

Lee también:

"Estamos listos y dispuestos a servir a nuestro pueblo, como se nos ha encomendado", reiteró.

Aún no está claro si González o Machado podrían regresar a Venezuela para ayudar a liderar el país.

La vicepresidenta elegida personalmente por Maduro, Delcy Rodríguez, es actualmente la presidenta interina de Venezuela y, sobre ella, Machado declaró a CBS News que "no es nada moderada" y que "nadie confía en ella", citando el papel clave que desempeñó en el régimen de Maduro. EFE

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

alm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Cuanto me presta el IMSS de mi pensión Requisitos para sacar dinero de forma anticipada. Foto: Especial

¿Cuanto me presta el IMSS de mi pensión? Requisitos para sacar dinero de forma anticipada

Beca Rita Cetina Sheinbaum anuncia apoyo EXTRA de $2,500 pesos para uniformes y útiles; quiénes lo reciben. Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez / Beca Rita Cetina / Canva

Beca Rita Cetina: Sheinbaum anuncia apoyo EXTRA de $2,500 pesos para uniformes y útiles; quiénes lo reciben

Cómo sacar la cita del pasaporte por WhatsApp. Foto: iStock

Pasaporte mexicano 2026: Agenda tu cita por WhatsApp en minutos y conoce el precio

Asilo USA. iStock/ Stadtratte

Estados Unidos cerrará el asilo a migrantes que representen “amenazas de salud o de seguridad”

Pensión Bienestar. ¿A cuánto aumentó la pensión? Nuevos montos y calendario de pago para enero 2026. Foto: Banco del Bienestar

Pensión Bienestar. ¿A cuánto aumentó la pensión? Nuevos montos y calendario de pago para enero 2026