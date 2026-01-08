Este jueves 8 de enero, el jefe del Parlamento del régimen venezolano, Jorge Rodríguez, anunció las primeras excarcelaciones efectuadas bajo el gobierno interino de Delcy Rodríguez, quien asumió funciones de manera temporal este lunes 5 de enero tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en medio de una operación militar de Estados Unidos llevada a cabo en Caracas.

Conforme con el funcionario, los liberados son un "número importante" de detenidos por razones políticas, incluidos extranjeros.

"Para la convivencia pacífica, el gobierno bolivariano junto a las instituciones del Estado ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras", expresó el presidente de la Asamblea Nacional en una rueda de prensa en el palacio Legislativo durante este jueves.

En estas primeras declaraciones no se precisó la cantidad de personas que quedarán en libertad, sin embargo, Rodríguez añadió que "estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento".

España confirma liberación de cinco ciudadanos españoles

Poco después de que el jefe del Parlamento diera la noticia, José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores de España, confirmó que cinco españoles, entre ellos una ciudadana con doble nacionalidad, fueron liberados en Venezuela.

"El Gobierno de España saluda la liberación hoy en Caracas de cinco españoles, uno de ellos ciudadana con doble nacionalidad, que se preparan a viajar rumbo a España asistidos por nuestra embajada en Caracas", informó la entidad en un comunicado, en el que rectificó que su país "mantiene relaciones fraternales con el pueblo venezolano" y "recibe esta decisión como un paso positivo en la nueva etapa en la que se encuentra Venezuela".

Ellos son los policías metropolitanos: Erasmo Bolívar, Luis Molina y Héctor Rovain.



Los primeros presos políticos de Chávez y posteriormente de Maduro, desde hace más de 20 años.



Nada repara los años sin abrazos. Pero la libertad los vuelve posibles.



El funcionario español indicó a medios españoles, por su parte, que sus identidades fueron corroboradas y que entre estos se encuentran José María Basoa, Andrés Martínez Adasme y Miguel Moreno Dapena, con cuyas familias se reunió el presidente español Pedro Sánchez el pasado mes de diciembre.

De igual forma, se informó que quedaron en libertad Ernesto Gorbe Cardona y la hispanovenezolana Rocío San Miguel.

El presidente de España también se pronunció y, a través de un corto mensaje en sus redes sociales, celebró "la liberación de los españoles que han pasado más de un año retenidos". De igual forma, calificó las acciones como "un acto de justicia y un paso necesario para impulsar el diálogo y la reconciliación".

Lista preliminar de presos liberados de alto perfil en Venezuela

EL TIEMPO, por su parte, conoció una lista preliminar de quienes serían los primeros presos liberados de alto perfil que permanecían en cárceles en esta nación.

Fuentes informadas detallaron a este diario que el proceso de excarcelación "se extenderá seguramente por todo el día de hoy (jueves 8 de enero) y mañana (viernes 9 de enero)" y que se espera la liberación de mil personas, aproximadamente.

Se debe destacar que, hasta el momento, el régimen no ha confirmado de forma oficial las identidades de los excarcelados y que se espera la confirmación del estado actual de cada persona nombrada en la lista preliminar enviada.

Estos son algunos de los primeros nombres que salen a la luz:

Roció San Miguel

Josnar Baduel

Dignora Hernández

Henry Alviarez

Rafael Tudarez

Ronald Carreño

Nakary Ramos

Biagllio piglieri

María Oropeza

Nicmer Evans

Lewis Mendoza

Carlos Luis Rojas (Periodista).

Jesús Armas

Situación de líderes opositores y excarcelaciones aún pendientes en Venezuela

Entre los presos relevantes, en la lista se destaca a Juan Pablo Guanipa, líder opositor, quien desde el mes de mayo de 2025 permanece detenido. Diosdado Cabello presentó imágenes de su captura en su momento mostrándolo esposado, con un chaleco antibalas y custodiado por policías vestidos de negro, tras relacionarlo con una presunta "red terrorista" que planeaba sabotear las elecciones legislativas y de gobernadores del país.

En medio de las listas preliminares su nombre figuraba como uno de los presos liberados, sin embargo, su familia emitió un comunicado sobre las 3:30 p. m. (hora Caracas) en redes sociales, donde confirmó que existe información sobre la excarcelación, la cual "materialmente no se ha efectuado".

"Confirmaremos cuando su familia directa hable con él", precisaron.

🇻🇪 ¡#QueSeanTodos!



Son más de 900 familias las que hoy esperan a su ser querido en casa.



Asimismo, se hablaba de forma preliminar sobre la liberación del abogado Rafael Tudares, yerno de Edmundo González. Sin embargo, su esposa, Mariana González de Tudares, publicó en su cuenta oficial de X sobre las 3 p. m., que hasta el momento "Rafael sigue privado de libertad" y que tampoco ha "sido informada oficialmente de la situación de mi esposo".

Estado de los liberados: Rocío San Miguel

Además, en los últimos minutos, se confirmó el estado de uno de los liberados. Se trata de la activista de derechos humanos Rocío San Miguel, abogada y experta en temas militares, quien fue detenida en febrero de 2024 en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, tras ser acusada de un supuesto complot para atacar una base militar en Táchira, estado fronterizo con Colombia, y posteriormente a Nicolás Maduro.

Conforme con su imputación, San Miguel estaba bajo custodia de los servicios de inteligencia señalada de "traición", "terrorismo" y "conspiración". Su defensa siempre negó dichas acusaciones.

Al respecto de cómo se encuentra, su abogada Theresly Malavé le confirmó a la agencia internacional AFP que la mujer fue liberada y "está en condiciones estables su salud y está bien".

*LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA

