Venezuela anuncia liberación de "un número importante" de presos; es un gesto para "consolidar la paz y la convivencia pacífica"

Homicidios dolosos registran baja de 40% en 15 meses; Sheinbaum destaca que es el número más bajo desde 2016

Tren Interoceánico, sin seguridad privada este año; licitación se quedó desierta

García Harfuch reporta avance en detenciones por asesinato de Carlos Manzo; “contamos con más información”, dice

Detienen a 8 personas en protestas en Mineápolis por muerte de estadounidense a manos de ICE; mujer usó su vehículo como "arma": Noem

Semar asegura laboratorio clandestino y bodega; señalan que pertenece a "Los Rugrats", brazo armado del Cártel de Sinaloa

José Ramón López Beltrán vs Grok; hijo de AMLO protagoniza discusión con IA de X

SESNSP reporta baja en delitos de alto impacto; resalta disminución de homicidio doloso en 26 estados

Morena se deslinda de dichos de vocera de su partido en la CDMX; narco es uno de los principales empleadores en México, dijo

Operativo “Cisne Negro”, túneles y una película frustrada; así narró EL UNIVERSAL la recaptura de “El Chapo” hace 10 años

Parlamento de Venezuela declara "héroes y mártires" a los muertos en ataque de EU; se creará un "monumento conmemorativo"

Venezuela considera venta de petróleo a EU una transacción entre gobiernos "legítimos e independientes"; "es una transacción comercial"

El presidente de , Donald Trump, declaró en una entrevista con el medio The New York Times lo que le preocupaba de la operación militar del fin de semana, que acabó en la captura de , y su esposa, Cilia Flores.

Dijo que, a medida que se desarrollaba la operación, le preocupaba que terminara siendo un "desastre al estilo Jimmy Carter. Eso destruyó toda su administración".

El Times recordó que "el 24 de abril de 1980" hubo una operación "para rescatar a 52 rehenes estadounidenses retenidos en Irán. Un helicóptero estadounidense chocó con una aeronave en el desierto, una tragedia que marcó el legado de Carter, pero que condujo a la creación de unas fuerzas de operaciones especiales mucho más disciplinadas y bien entrenadas".

“No sé si hubiera ganado las elecciones”, dijo Trump sobre Carter, “pero ciertamente no tenía ninguna posibilidad después de ese desastre”.

El republicano comparó el éxito de la con operaciones bajo sus predecesores que habían salido mal.

“Sabes que no tuvimos un Jimmy Carter estrellando helicópteros por todos lados, que no tuvimos un desastre en Afganistán como el de Biden donde no pudieron hacer la maniobra más simple”, dijo, refiriéndose a la retirada de Afganistán que resultó en la muerte de 13 militares estadounidenses.

Agregó que había seguido el entrenamiento de las fuerzas para la operación, hasta la creación de una réplica de tamaño real del complejo en una instalación militar en Kentucky.

