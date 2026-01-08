Más Información
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró en una entrevista con el medio The New York Times lo que le preocupaba de la operación militar del fin de semana, que acabó en la captura de Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.
Dijo que, a medida que se desarrollaba la operación, le preocupaba que terminara siendo un "desastre al estilo Jimmy Carter. Eso destruyó toda su administración".
El Times recordó que "el 24 de abril de 1980" hubo una operación "para rescatar a 52 rehenes estadounidenses retenidos en Irán. Un helicóptero estadounidense chocó con una aeronave en el desierto, una tragedia que marcó el legado de Carter, pero que condujo a la creación de unas fuerzas de operaciones especiales mucho más disciplinadas y bien entrenadas".
“No sé si hubiera ganado las elecciones”, dijo Trump sobre Carter, “pero ciertamente no tenía ninguna posibilidad después de ese desastre”.
El republicano comparó el éxito de la captura de Maduro con operaciones bajo sus predecesores que habían salido mal.
“Sabes que no tuvimos un Jimmy Carter estrellando helicópteros por todos lados, que no tuvimos un desastre en Afganistán como el de Biden donde no pudieron hacer la maniobra más simple”, dijo, refiriéndose a la retirada de Afganistán que resultó en la muerte de 13 militares estadounidenses.
Agregó que había seguido el entrenamiento de las fuerzas para la operación, hasta la creación de una réplica de tamaño real del complejo en una instalación militar en Kentucky.
