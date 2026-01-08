Un año después de su última protesta en las calles de Venezuela, la líder opositora María Corina Machado enfrenta un panorama incierto en medio del nuevo escenario abierto entre la Administración de Donald Trump y el gobierno encargado de Delcy Rodríguez tras los ataques estadounidenses que concluyeron con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Mientras que el 9 de enero de 2025 Machado protestaba contra la inminente investidura de Maduro para un tercer mandato tras las cuestionadas elecciones presidenciales celebradas en julio de 2024, este 9 de enero ninguno de los dos encabeza la escena política ni se encuentran en territorio venezolano.

Tras una ola de detenciones de opositores, Machado pasó a la clandestinidad, ganó el Premio Nobel de la Paz y viajó a Oslo para recibirlo, sin que hasta ahora se haya conocido su regreso. Maduro permanece detenido en una cárcel federal en Nueva York, adonde llegó horas después de la inédita operación militar ordenada por su homólogo Donald Trump, el sábado pasado en la madrugada.

Clandestinidad y represión

Hace un año, tras meses de semiclandestinidad luego del exilio del excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, Machado encabezó una concentración en Caracas y, al retirarse del lugar, fue “interceptada y tumbada de la moto en la que se trasladaba” por funcionarios del Estado, según informó entonces el Comando Con Venezuela, el equipo de Machado y González.

Fue liberada tras unas dos horas, en las que, afirmó su equipo, fue “forzada a grabar varios vídeos”.

Desde entonces, asumió una clandestinidad que se extendió por once meses, en los cuales aumentaron los reportes de represión por parte de ONG locales.

La organización Foro Penal, que encabeza la defensa de presos políticos, cifra en 863 los detenidos. Desde las elecciones presidenciales de 2024, luego de que la oposición denunció el resultado como fraudulento, 446 integrantes del comando de Machado han sido apresados, de los cuales 202 siguen recluidos.

Liderazgo opositor en el limbo

Pero más de un año después de esfuerzos diplomáticos, especialmente ante EU, que incluyeron la presentación de un plan con la promesa de convertir a Venezuela en el "hub" energético de las Américas, el liderazgo opositor ha sido, por los momentos, desplazado de las decisiones en torno al país tras la detención de Maduro.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo que Machado es “fantástica”, pero señaló que en este momento su liderazgo no es realista para iniciar una transición, debido a que su movimiento “ya no está presente”.

“Tenemos asuntos a corto plazo que deben abordarse de inmediato”, subrayó.

Asimismo, Trump se ha negado a respaldarla públicamente, asegurando que la opositora no tiene suficiente apoyo dentro de Venezuela.

Pese a esto, Machado expresó su agradecimiento al mandatario estadounidense por sus “valientes acciones” para la captura de Maduro y reiteró que su movimiento está listo para gobernar.

“El pueblo de Venezuela ya ha elegido”, insistió en una entrevista con CBS.

El diputado Luis Emilio Rondón, del partido Un Nuevo Tiempo, no alineado con el liderazgo de Machado, afirmó, este miércoles, en una rueda de prensa, que el resto de la oposición venezolana también está lista para asumir el poder, que consideró deber ser ocupado por “todos los venezolanos”.

Consultado por EFE sobre la posición de Machado, el parlamentario consideró que Trump “no conoce los vericuetos” del país.

“Creo que María Corina goza de un gran afecto y respaldo de la gente, tiene un buen liderazgo en el país y es cosa de intentar resolver (...) por la vía del diálogo y la negociación” agregó.

Por su parte, Delcy Rodríguez tiene el desafío de sostener el legado chavista mientras dirige este proceso bajo las amenazas y la exigencia estadounidense de “acceso total” a los recursos venezolanos.

Si bien Rodríguez aseveró que ningún “agente externo” gobierna su país, la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) confirmó en la víspera un proceso de negociación para vender “volúmenes” de crudo a EU.

De no cumplir sus exigencias, Trump ha sido enfático: “Si no se portan bien, lanzaremos un segundo ataque”.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc