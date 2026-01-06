Más Información

Tensión en Palacio de Miraflores por sobrevuelo de drones; policía confirma disparos disuasivos y descarta enfrentamiento

Trump nombra a Rubio, Hegseth y Stephen Miller para coordinar transición en Venezuela; Casa Blanca toma control del proceso

Consejo de Seguridad de la ONU critica intervención en Venezuela; acusan a EU de violar derecho internacional

México condena ante la ONU "agresión militar" de EU a Venezuela; pone en "grave riesgo" estabilidad de Latinoamérica, advierte

Industria petrolera de Venezuela sin capacidad para alterar el mercado global, advierte IMCO; descartan afectaciones a Pemex

Machado agradece a Trump captura de Maduro; promete regresar a Venezuela “lo antes posible”

"Soy prisionero de guerra"; las frases de Nicolás Maduro en su primera audiencia en Nueva York

Nicolás Maduro bajo custodia en Nueva York; sigue EN VIVO la cobertura

Barry Pollack, el abogado de Julian Assange, defenderá a Maduro; ¿qué sabemos de él?

Dan último adiós a Rosa Elena, de 80 años, víctima de los bombardeos de EU; el funeral se llevó a cabo bajo resguardo policial

Tren Interoceánico: Defensa de tres víctimas presentan denuncia ante FGR; van contra autoridades y contratistas

Dictan prisión preventiva oficiosa contra Pedro Inzunza “El Sagitario” y tres personas más; permanecen en el Altiplano

Miami.—Tras la caída de , el exilio venezolano está preocupado, sobre todo después que dijo que Estados Unidos “dirige” Venezuela.

Washington defiende que van por pasos, y que figuras del régimen como el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, siguen siendo objetivos.

Sin embargo, en Miami la líder comunitaria en el exilio venezolano, Adelys Ferro, directora de Latino Victory y el Venezuelan American Caucus, dijo a EL UNIVERSAL que esa gradualidad es un riesgo político, “porque el régimen se reacomodará alrededor de Delcy y Jorge Rodríguez mientras Washington negocia”.

Aunque no niega su alegría por la captura de Maduro, afirma que “aún estoy en shock. La confirmación de que la aliada de la administración Trump ahora es Delcy Rodríguez es increíble”.

Ferro subrayó que si bien “Maduro es el líder y es la cabeza visible” del chavismo”, los “arquitectos de la política chavista madurista son ellos”: Rodríguez, Cabello, López, quienes permanecen al frente, en Caracas.

En Doral, Florida, centro neurálgico del exilio venezolano, los festejos por la caída de Maduro se convirtieron en confusión, luego de que Trump dijera que la líder opositora María Corina Machado “no tiene el respeto ni el respaldo” como para asumir las riendas del país. “Primero pensé que se había equivocado y hablaba de otra persona, pero cuando vi lo que dijo de María Corina —Machado— me quedé en blanco”, declaró Nexi Alcalá.

Agregó, “nos encontramos en una incertidumbre extrema, hay sentimientos encontrados; de hecho hay muchísima alegría, hay lágrimas de felicidad, pero también hay mucha preocupación respecto a la estabilidad interna de Venezuela”, y subrayó que “Machado funciona como bandera emocional del exilio”.

Otros llamaron a esperar. “Trump sabe lo que hace, esos tipos son unos malandros y es necesario manejarlos bien; tengo confianza de que no se van a quedar en el poder”, dijo Francisco Vásquez, venezolano en Miami. “Esto es un primer paso hacia la transición, la institucionalidad democrática en Venezuela”, añadió.

