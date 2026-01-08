La alcaldía Gustavo A. Madero publicó los lineamientos de la operación social “Apoyo emergente por hundimientos en la colonia Juan González Romero, GAM late con fuerza”, con el objetivo de brindar apoyo a 19 personas afectadas por hundimientos en la demarcación.

A través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México detalló que fue implementada por primera vez durante el ejercicio 2025 para salvaguardar la integridad de los habitantes de cuatro viviendas ubicadas en el número 76 de la avenida de las Flores, en la colonia Juan González Romero, quienes tuvieron que desocupar sus hogares debido a la ruptura de una línea de drenaje que conecta con la tubería principal de aguas negras en la vía pública.

Explicó que el programa beneficia a un total de 19 personas, de las cuales 10 son mujeres y nueve hombres, pertenecientes a cuatro familias, tres de ellas representadas por mujeres y una por un hombre.

Indicó que, se otorgarán 12 transferencias monetarias mensuales de seis mil pesos por vivienda, dirigidas a las familias afectadas. La entrega de los apoyos se realizará mediante cheque, transferencia electrónica u otros medios electrónicos a través de la dirección de finanzas de la alcaldía.

Detalló que, se podrán solicitar la incorporación a esta acción social las personas que acrediten ser propietarias, poseedoras o arrendatarias de alguna de las viviendas afectadas, mediante la presentación de la solicitud correspondiente, documentación que acredite la ocupación del inmueble, identificación oficial vigente y la Clave Única de Registro de Población (CURP), en caso de no encontrarse incluida en la identificación presentada.

