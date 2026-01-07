La alcaldía Gustavo A. Madero dio a conocer los lineamientos del programa social “Fuerza GAM en Lindavista Vallejo”, dirigida a otorgar un apoyo emergente a 16 familias habitantes del edificio 21 de la Unidad Habitacional Lindavista Vallejo, afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

En la Gaceta Oficial de la Ciudad de México dio a conocer que el objetivo es salvaguardar la integridad de 16 familias, conformadas por 38 mujeres y 26 hombres, quienes tuvieron que abandonar sus viviendas el 13 de septiembre de 2022 debido a las afectaciones estructurales en el inmueble.

Informó que se entregarán doce transferencias monetarias mensuales por un monto de cinco mil pesos a cada una de las 16 familias que habitan el edificio 21 de la Unidad Habitacional Lindavista Vallejo, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Indicó que podrán acceder a este apoyo las personas que acrediten ser propietarias, poseedoras o arrendatarias de cualquiera de los departamentos del inmueble y que hayan sido desalojadas con motivo del sismo de 2017.

La entrega de los recursos se realizará mediante cheque, transferencia electrónica u otros medios electrónicos a través de la Dirección de Finanzas de la alcaldía.

