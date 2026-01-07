Más Información

La mañana de este miércoles 7 de enero se realizó un y en un predio ubicado en la alcaldía Cuajimalpa, con la participación de autoridades de la Ciudad de México, ante preocupaciones por las condiciones en las que se encontraban perros y gatos resguardados en el lugar.

En coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México () y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), más de 200 elementos de la Brigada de Vigilancia Animal, Tránsito y la Policía Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) intervinieron en el sitio como parte de una diligencia derivada de un proceso legal relacionado con la posesión del inmueble y el bienestar animal.

Rescate de perritos del Refugio Franciscano; los animales serán trasladados a espacios seguros informa Clara Brugada. Foto: Especial.
Rescate de perritos del Refugio Franciscano; los animales serán trasladados a espacios seguros informa Clara Brugada. Foto: Especial.

El operativo se desplegó en el kilómetro 17.5 de la carretera México–Toluca, donde operaba el Refugio Franciscano.

Rescate de perritos del Refugio Franciscano; los animales serán trasladados a espacios seguros informa Clara Brugada. Foto: Especial.
Rescate de perritos del Refugio Franciscano; los animales serán trasladados a espacios seguros informa Clara Brugada. Foto: Especial.

Desde las primeras horas de este miércoles 7 de enero, más de 500 elementos de la policía capitalina fueron concentrados en los alrededores del predio.

Rescate de perritos del Refugio Franciscano; los animales serán trasladados a espacios seguros informa Clara Brugada. Foto: Especial.
Rescate de perritos del Refugio Franciscano; los animales serán trasladados a espacios seguros informa Clara Brugada. Foto: Especial.

La presencia policial se dio en un contexto de manifestaciones encabezadas por colectivos animalistas.

Rescate de perritos del Refugio Franciscano; los animales serán trasladados a espacios seguros informa Clara Brugada. Foto: Especial.
Rescate de perritos del Refugio Franciscano; los animales serán trasladados a espacios seguros informa Clara Brugada. Foto: Especial.

Los grupos expresaron su preocupación por la vida e integridad de los perros y gatos resguardados en el lugar.

Rescate de perritos del Refugio Franciscano; los animales serán trasladados a espacios seguros informa Clara Brugada. Foto: Especial.
Rescate de perritos del Refugio Franciscano; los animales serán trasladados a espacios seguros informa Clara Brugada. Foto: Especial.

Durante la diligencia se registraron momentos de tensión entre manifestantes y elementos de seguridad.

Rescate de perritos del Refugio Franciscano; los animales serán trasladados a espacios seguros informa Clara Brugada. Foto: Especial.
Rescate de perritos del Refugio Franciscano; los animales serán trasladados a espacios seguros informa Clara Brugada. Foto: Especial.

Clara Brugada informó que los animales serán trasladados a tres sedes a cargo del Gobierno de la CDMX para su cuidado: la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), el Hospital Veterinario de la CDMX y un albergue canino de la Sedema, ubicado en el Ajusco.

Rescate de perritos del Refugio Franciscano; los animales serán trasladados a espacios seguros informa Clara Brugada. Foto: Especial.
Rescate de perritos del Refugio Franciscano; los animales serán trasladados a espacios seguros informa Clara Brugada. Foto: Especial.

"Continuaremos trabajando para prevenir el maltrato, hacer valer la ley y cuidar la vida de quienes no tienen voz." expresó la mandataria.

Foto: Especial.
Foto: Especial.

Se indicó que los ejemplares con estado de salud delicado serán canalizados a hospitales veterinarios y clínicas especializadas.

Rescate de perritos del Refugio Franciscano; los animales serán trasladados a espacios seguros informa Clara Brugada. Foto: Especial.
Rescate de perritos del Refugio Franciscano; los animales serán trasladados a espacios seguros informa Clara Brugada. Foto: Especial.

De acuerdo con información oficial, se realizó un censo y evaluación médica de más de 700 perros y decenas de gatos.

Rescate de perritos del Refugio Franciscano; los animales serán trasladados a espacios seguros informa Clara Brugada. Foto: Especial.
Rescate de perritos del Refugio Franciscano; los animales serán trasladados a espacios seguros informa Clara Brugada. Foto: Especial.

También se aplicaron tratamientos veterinarios, jornadas de desparasitación y labores de saneamiento en el predio.

Rescate de perritos del Refugio Franciscano; los animales serán trasladados a espacios seguros informa Clara Brugada. Foto: Especial.
Rescate de perritos del Refugio Franciscano; los animales serán trasladados a espacios seguros informa Clara Brugada. Foto: Especial.

Por su parte, la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, I.A.P., señaló su disposición para colaborar con las autoridades capitalinas.

Rescate de perritos del Refugio Franciscano; los animales serán trasladados a espacios seguros informa Clara Brugada. Foto: Especial.
Rescate de perritos del Refugio Franciscano; los animales serán trasladados a espacios seguros informa Clara Brugada. Foto: Especial.

Activistas denunciaron presuntas irregularidades en el traslado de algunos animales durante la diligencia.

Rescate de perritos del Refugio Franciscano; los animales serán trasladados a espacios seguros informa Clara Brugada. Foto: Especial.
Rescate de perritos del Refugio Franciscano; los animales serán trasladados a espacios seguros informa Clara Brugada. Foto: Especial.

El Gobierno de la Ciudad de México reiteró que las acciones se realizan por instrucciones de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para garantizar el bienestar animal mientras continúa el proceso legal.

