El Gobierno de la Ciudad de México rescatará a todos los animales que se encuentran en Refugio Franciscano, ubicado en la alcaldía Cuajimalpa, para ser trasladados a un lugar seguro donde se les garantice cuidado, protección y alimento, dio a conocer la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

En un mensaje al que convocó en calidad de urgente, la mandataria afirmó que algunos de los animales del refugio se encuentran en situación crítica, con un estado de salud deteriorado y urge darles atención, por lo que derivado de una orden judicial, la administración capitalina los rescatará.

Adelantó que los animales serán trasladados a tres sedes a cargo del Gobierno de la CDMX para su cuidado: la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), el Hospital Veterinario de la CDMX y un albergue canino de la Sedema, ubicado en el Ajusco.

“La mayoría van a ser trasladados a un espacio que está a cargo del Gobierno de la ciudad en el Ajusco, pero también trasladaremos a los que están en situación más difícil de salud, al veterinario y otras clínicas de la ciudad, pero también clínica privadas si es el caso”, puntualizó.

Desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria advirtió que la FGJ-CDMX y la PAOT han corroborado “las malas condiciones de salud, el hacinamiento y el maltrato animal” que han padecido los animales de dicho refugio.

Respecto a la disputa del predio entre el Refugio Franciscano y la Fundación Haghenbeck, la mandataria reiteró la postura de la administración capitalina y señaló que al tratarse de una disputa entre particulares, el Gobierno de la CDMX respetará la resolución judicial que se deriva de los procesos jurídicos y administrativos.

“Y reiteramos nuestra posición: no estamos interesados en intervenir en ese predio, y respetamos y respetaremos absolutamente la decisión judicial al respecto. Nuestra prioridad desde el primer momento ha sido garantizar el bienestar de los animales y no el conflicto jurídico de un predio”, afirmó.

Más de 900 animales en hacinamiento

Al respecto, la fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, explicó que la investigación del caso inició en diciembre de 2025 tras múltiples denuncias ciudadanas en las que se encontraban perros y gatos al interior del inmueble, ubicado en la carretera México-Toluca.

Señaló que este miércoles se ejecutó una orden judicial de cateo y aseguramiento del inmueble con el objetivo de proteger la vida de los animales que se encuentran en este espacio.

Destacó que se tiene un control preliminar de 936 animales identificados en total; de ellos, al menos 798 (759 perros y 39 gatos) presentaban afectaciones compatibles con maltrato o crueldad.

Precisó que hasta este martes, 20 de los animales ya se encontraban hospitalizados debido a la gravedad de su estado de salud, mientras que 21 habían fallecido fuera del inmueble.

La titular de la FGJ-CDMX indicó que los principales hallazgos de la investigación es que se constató que hay hacinamiento severo en el inmueble, con un número de animales muy superior a la capacidad real de las instalaciones; falta de ventilación, jaulas sin techo, acumulación constante de heces y orina; presencia de fauna nociva; así como la falta de atención veterinaria oportuna.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, destacó que se desplegó un operativo con 200 elementos para el resguardo del inmueble, rescate de los animales y apoyo en su traslado a los albergues.

Despliegan más de 500 policías en Refugio Franciscano

Más de 500 elementos de la policía capitalina, algunos de ellos con armas largas, fueron desplegados a las afueras del Refugio Franciscano, ubicado en la Carretera México–Toluca, kilómetro 17.5, en la alcaldía Cuajimalpa.

La presencia policial se dio en el contexto de una manifestación de grupos animalistas, quienes expresaron su preocupación por la vida e integridad de los perros y otros animales resguardados en el lugar. Los colectivos se concentraron frente al refugio para exigir la restitución de la posesión del predio a la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, I.A.P., tras un fallo judicial que otorgó el inmueble a dicha institución.

Rescatan animales del Refugio Franciscano en Cuajimalpa; trasladan a más de 900 seres sintientes. Foto: Especial

Durante la mañana se registró un fuerte enfrentamiento entre los manifestantes y elementos de la policía capitalina, lo que generó tensión en la zona. A través de redes sociales, los grupos animalistas solicitaron apoyo ciudadano luego de la llegada de un dispositivo judicial que tenía como objetivo asegurar a cerca de mil animales que presuntamente se encontraban en condiciones de maltrato.

Los manifestantes señalaron que la fundación beneficiada por la resolución judicial tendría un presunto interés inmobiliario en el predio donde operaba el Refugio Franciscano.

