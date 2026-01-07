La Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública (SPARV) informó que hoy comenzará el descanso de comerciantes del Centro Histórico por 15 días.

Por lo que están llevando a cabo acciones de limpieza y lavado de sus calles tras el cierre de la Romería Decembrina.

En X afirmó que mientras tanto, esta Subsecretaría continúa trabajando en un diálogo constructivo con los distintos líderes de las organizaciones del comercio popular, esto a fin de que se haga un regreso ordenado.

Lee también La Secretaría de turismo de la CDMX invita a conocer el Museo Interactivo de la Discapacidad; espacio virtual e inclusivo

Comerciantes del Centro Histórico inician descanso; alistan limpieza tras Romería. Foto: Especial

"Nuestras autoridades continúan trabajando en un diálogo constructivo con los distintos líderes de las organizaciones del comercio popular, empresarios y vecinos para que a su regreso lo hagan de manera ordenada y alineada", indicó.

En imágenes compartidas se puede ver a los vendedores limpiando con escobas y mangueras calles del primer cuadro de la capital.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL