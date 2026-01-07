Más Información

La Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública (SPARV) informó que hoy comenzará el descanso de comerciantes del Centro Histórico por 15 días.

Por lo que están llevando a cabo acciones de limpieza y lavado de sus calles tras el cierre de la Romería Decembrina.

En X afirmó que mientras tanto, esta Subsecretaría continúa trabajando en un diálogo constructivo con los distintos líderes de las organizaciones del comercio popular, esto a fin de que se haga un regreso ordenado.

Comerciantes del Centro Histórico inician descanso; alistan limpieza tras Romería. Foto: Especial
Comerciantes del Centro Histórico inician descanso; alistan limpieza tras Romería. Foto: Especial

"Nuestras autoridades continúan trabajando en un diálogo constructivo con los distintos líderes de las organizaciones del comercio popular, empresarios y vecinos para que a su regreso lo hagan de manera ordenada y alineada", indicó.

En imágenes compartidas se puede ver a los vendedores limpiando con escobas y mangueras calles del primer cuadro de la capital.

