La Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública (SPARV) informó que hoy comenzará el descanso de comerciantes del Centro Histórico por 15 días.
Por lo que están llevando a cabo acciones de limpieza y lavado de sus calles tras el cierre de la Romería Decembrina.
En X afirmó que mientras tanto, esta Subsecretaría continúa trabajando en un diálogo constructivo con los distintos líderes de las organizaciones del comercio popular, esto a fin de que se haga un regreso ordenado.
"Nuestras autoridades continúan trabajando en un diálogo constructivo con los distintos líderes de las organizaciones del comercio popular, empresarios y vecinos para que a su regreso lo hagan de manera ordenada y alineada", indicó.
En imágenes compartidas se puede ver a los vendedores limpiando con escobas y mangueras calles del primer cuadro de la capital.
