La de la Ciudad de México (SecturCDMX) invitó a los capitalinos a visitar el Museo Interactivo de la Discapacidad, creado por el Instituto Mexicano de Turismo y Accesibilidad (Imetac).

Se trata de un museo para derribar barreras y romper estereotipos sobre las personas que viven con discapacidad.

"Es un museo virtual donde conocerás a personas con discapacidad que transformaron al mundo con ingenio y creatividad", señala en X el Imetac.

En este espacio los visitantes pueden encontrar video presentaciones con audio descripción, subtítulos y con Lenguaje de Señas Mexicano.

Así como ilustraciones a color exclusivas, con texto alternativo descriptivo.

Además de visualizaciones 3D interactivas, para explorar las piezas de la exposición.

El museo está disponible en .

