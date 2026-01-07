Más Información
EU intercepta otro petrolero sancionado, ahora en el Caribe; suman dos buques incautados este miércoles
EU controlará venta de petróleo de Venezuela por tiempo "indefinido"; dinero irá a cuentas controladas por Washington
México inicia investigación antidumping contra manzanas de EU; bajaron los precios de la fruta nacional, señalan
La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México (SecturCDMX) invitó a los capitalinos a visitar el Museo Interactivo de la Discapacidad, creado por el Instituto Mexicano de Turismo y Accesibilidad (Imetac).
Se trata de un museo para derribar barreras y romper estereotipos sobre las personas que viven con discapacidad.
"Es un museo virtual donde conocerás a personas con discapacidad que transformaron al mundo con ingenio y creatividad", señala en X el Imetac.
Lee también PILARES 2026 abre convocatoria; incorporará a más de 6 mil facilitadores en CDMX
En este espacio los visitantes pueden encontrar video presentaciones con audio descripción, subtítulos y con Lenguaje de Señas Mexicano.
Así como ilustraciones a color exclusivas, con texto alternativo descriptivo.
Además de visualizaciones 3D interactivas, para explorar las piezas de la exposición.
El museo está disponible en mudisca.mx.
LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]