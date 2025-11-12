Más Información

Sheinbaum invita a la CIRT a reunirse con Comisión para la Reforma Electoral; revisarían tiempos de partidos en elecciones

Sheinbaum invita a la CIRT a reunirse con Comisión para la Reforma Electoral; revisarían tiempos de partidos en elecciones

Diputados aprueban reforma para prohibir emisión de tarjetas de crédito y débito sin consentimiento; pasa al Senado

Diputados aprueban reforma para prohibir emisión de tarjetas de crédito y débito sin consentimiento; pasa al Senado

Simulación fiscal, transferencias internacionales y plataformas digitales; el modus operandi de la red de lavado de dinero en 13 casinos

Simulación fiscal, transferencias internacionales y plataformas digitales; el modus operandi de la red de lavado de dinero en 13 casinos

Ejecutan la operación Sable en Corredor Interoceánico

Ejecutan la operación Sable en Corredor Interoceánico

Gabinete de Seguridad participa en operativo "Sable" en Corredor Interoceánico; García Harfuch explica en qué consiste

Gabinete de Seguridad participa en operativo "Sable" en Corredor Interoceánico; García Harfuch explica en qué consiste

Nvidia anuncia inversión de mil mdd en centro de datos de IA en Nuevo León

Nvidia anuncia inversión de mil mdd en centro de datos de IA en Nuevo León

José Manuel Pérez "R" fue vinculado a proceso por “hackear” la página de la , en la que modificó el ingreso a la página visitmexico.com sin autorización.

En principio, un juez de control resolvió no procesar al prestador de servicios y dejó sin efectos la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR).

Sin embargo, el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito revocó la resolución y lo vinculó a proceso por su probable responsabilidad en el delito de acceso ilícito a sistemas de informática, en agravio de la Secretaría de Turismo (SECTUR).

Lee también

De acuerdo con la investigación de la FGR, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), Pérez Rodríguez cambió el ingreso a la página visitmexico.com y le agregó mecanismos de seguridad y cortinillas que redireccionaban a una diversa página en la que no se visualizaba información turística.

Lo anterior, lo llevó a cabo como presunto prestador de servicios de una empresa de tecnología y sin autorización.

La FGR informó que un juez de control había resuelto la no vinculación con efectos de sobreseimiento, por lo que el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito revocó la resolución en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ya que resultaron fundados y suficientes los agravios de la Secretaría de Turismo y del Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos (FEILC).

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]