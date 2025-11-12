Un juez de amparo dio un plazo de tres días al juez Interino Décimo Séptimo Penal en la Ciudad de México para que informe si ha cambiado la situación jurídica de Sandra Esther Vaca Cortés, acusada de participar en la red de reclutamiento de edecanes para el exlíder priísta en la capital del país, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, “El Rey de la Basura”, preso por el delito de trata de personas.

Érik Zabalgoitia Novales, titular del Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, consideró necesario conocer el estatus jurídico de la exdiputada local del PRI y el estado de la orden de aprehensión girada en su contra, antes de resolver si le concede la protección de la justicia en el amparo que tramitó para evitar su detención.

En acuerdo publicado, Zabalgoitia Novales requirió al juez Interino Décimo Séptimo Penal de la Ciudad de México, para que, dentro del término de tres días, informe el estado en el que se encuentra la causa penal 35/2022 y si ha cambiado la situación jurídica de Vaca Cortés.

Lee también Sheinbaum califica de "terribles" las declaraciones de Fox sobre Carlos Manzo; "solo les importa regresar al poder", acusa

En acatamiento a lo ordenado por un juez de amparo, el juez Interino Décimo Séptimo Penal en la Ciudad de México giró orden de captura contra la exlegisladora del PRI, Sandra Esther Vaca Cortés, por su presunta responsabilidad en el delito de tentativa de trata de personas, en la modalidad de explotación sexual agravada contra dos personas, en abril de 2025.

Lo anterior, derivado de la averiguación previa FAE/A/T1/52/14-04 D1, registrada en la causa penal 35/2022. Ante ello, Sandra Esther Vaca Cortés, tramitó un amparo que le tocó conocer al juez Decimocuarto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, Érik Zabalgoitia Novales, quién lo admitió a trámite sin pronunciarse al momento sobre la suspensión del acto reclamado.

Lee también Gobierno federal refuerza supervisión de aduanas en Tamaulipas; garantiza legalidad de comercio de hidrocarburos procedentes de EU

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc