Un juez de la Ciudad de México giró nueva orden de aprehensión contra Sandra Esther Vaca Cortés, excolaboradora del exlíder del PRI en la capital del país, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, actualmente preso, por su presunta responsabilidad en el delito de tentativa de trata de personas, en la modalidad de explotación sexual agravada contra dos personas.

En acatamiento a lo ordenado por un juez de amparo, el juez interino Décimo Séptimo Penal en la Ciudad de México, fue emitida el pasado 24 de abril la orden de captura contra la exdiputada local del PRI, derivado de la averiguación previa FAE/A/T1/52/14-04 D1, registrada en la causa penal 35/2022.

Ante ello, Sandra Esther Vaca Cortés, tramitó un amparo ante el juez Decimocuarto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, Érik Zabalgoitia Novales, contra la orden de aprehensión y su ejecución, mismo que fue admitido a trámite sin que el juzgador se pronunciara aún sobre la suspensión del acto reclamado.

“Se admite en relación con los actos reclamados consistentes en: LA ORDEN DE APREHENSIÓN DE FECHA DE VEINTICUATRO DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, LIBRADA EN CONTRA DE LA PARTE QUEJOSA, ASI COMO SU EJECUCIÓN. Sin que se trámite por separado el incidente de suspensión por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. Se señalan las ONCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL ONCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTICINCO para que tenga verificativo la audiencia constitucional en este juicio. Pídase el informe justificado a las autoridades responsables”, determinó Zabalgoitia Novales.

En agosto de 2022, el juez Decimocuarto de Distrito en Materia Penal, Érik Zabalgoitia Novales, concedió un amparo a la exdiputada local del PRI, Sandra Esther Vaca Cortés, que dejó insubsistente el mandamiento de captura girado en su contra en marzo de ese año, y ordenó al Juez interino Décimo Séptimo Penal en la Ciudad de México emitir una nueva orden de detención fundamentada y motivada.

Sandra Esther Vaca es señalada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México de participar en el presunta de reclutamiento de edecanes al servicio de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, exdirigente del PRI en la Ciudad de México.

