PILARES lanzó la convocatoria para participar como Persona Beneficiaria Facilitadora de Servicios (PBFS) en los programas sociales PILARES 2026, los cuales contemplan la incorporación de 6,400 personas; con el objetivo de fortalecer la educación, el deporte y el desarrollo comunitario en la capital.

En la Gaceta Oficial de la Ciudad de México detalló que los programas serán “Ciudad de México, la más Deportiva, Ponte Pila 2026”, “PILARES 2026, Ciberescuelas”, “Talleres de Artes y Saberes Comunitarios PILARES 2026”, “PILARES, Educación para la Autonomía Económica 2026” y “Beca PILARES Bienestar 2026” además de detallar los requerimientos para ser parte de ellos.

Todas las personas que aspiren a integrar alguna de las figuras de PBFS deberán cumplir con requisitos generales:

Ser mayor de 18 años y residir en la Ciudad de México.

Ser ciudadano mexicano o extranjero con situación migratoria que lo permita.

No ser beneficiario de otro apoyo económico de la misma naturaleza a nivel federal o local.

No estar bajo ningún régimen laboral con el Gobierno Federal, Estatal o de la Ciudad de México.

Contar con una cuenta de correo electrónico activa para notificaciones.

Tener disponibilidad de tiempo para participar conforme a las reglas de operación del programa para el que se registren.

En el programa “Ciudad de México, la más Deportiva, Ponte Pila 2026” contempla la incorporación de 2,880 personas beneficiarias, entre ellas 1,400 animadores deportivos, quienes recibirán un apoyo mensual de 4,250 pesos, y 1,250 promotores deportivos con un apoyo de 8,500 pesos mensuales; se integran diversas figuras de coordinación, entrenadores y personal de apoyo con montos que alcanzan hasta 14,600 pesos mensuales, dependiendo del cargo.

El programa “PILARES 2026, Ciberescuelas” busca tener 1,661 personas facilitadoras, 1,180 docentes de ciberescuelas, quienes recibirán 9,500 pesos mensuales, seguido de 270 docentes de tecnologías con un apoyo de 9,000 pesos al mes, coordinadores educativos con apoyos de 15,000 pesos, talleristas de ajedrez y diversidad funcional con montos de entre 8,500 y 9,500 pesos, así como enlaces administrativos y personal de apoyo técnico.

En el programa “Talleres de Artes y Saberes Comunitarios PILARES 2026” se contempla la participación de 897 personas beneficiarias; incluye 11 personas en la coordinación académica, quienes recibirán 18,500 pesos mensuales, así como 12 personas en la coordinación de actividades culturales y 4 en la coordinación de escuelas de música, ambas con un apoyo de 15,000 pesos al mes, además, personal en la subcoordinación territorial de cultura conformada por 20 personas con un apoyo de 12,000 pesos mensuales y 850 talleristas, quienes recibirán 9,000 pesos.

En cuanto al programa “PILARES, Educación para la Autonomía Económica 2026”, se proyecta la incorporación de 900 personas facilitadoras, con una inversión total estimada de 99 millones 267 mil pesos que incluye 860 talleristas, quienes recibirán un apoyo mensual de 9,000 pesos, se suman 18 coordinadores territoriales y 16 talleristas asesores técnicos, ambos con un apoyo de 14,000 pesos mensuales, personal de apoyo técnico administrativo, con montos que van de 9,250 a 10,000 pesos.

El programa “Beca PILARES Bienestar 2026” contempla la participación de 40 talleristas de orientación educativa, con un apoyo mensual de 9,000 pesos, así como 22 personas coordinadoras, quienes recibirán 15,000 pesos mensuales durante el periodo de enero a noviembre.

La convocatoria está abierta desde el 5 de enero de 2026 y las personas interesadas pueden realizar su registro y carga de documentos conforme a las reglas de operación en la plataforma oficial de PILARES: https://sec.pilares.cdmx.gob.mx/convocatorias

Una vez capturada la documentación en línea, el sistema emitirá un comprobante de registro con una identificación personal única que servirá como número de seguimiento dentro del proceso, aunque no garantiza por sí solo la selección en el programa social.

