La presencia de autos híbridos emplacados en la Ciudad de México va en aumento, ya que durante 2025 se registraron 43 mil unidades más de este tipo respecto a los que había en 2024.

La Secretaría de Movilidad (Semovi) informó a EL UNIVERSAL que en 2024 se registraron 112 mil 681 autos ecológicos (como también se les conoce) emplacados, mientras que en 2025 fueron 155 mil 914, es decir, 43 mil 233 más.

La dependencia explicó que de 2018 a julio de 2025 se llevaron a cabo 150 mil 512 trámites para dar de alta un vehículo ecológico, lo que representó una recaudación de 59 millones 671 mil 912 pesos.

Al respecto, Adalberto Hernández, jefe de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad La Salle, mencionó que entre los beneficios para el usuario es menos gasto en gasolina, además de estar exento a las contingencias ambientales.

Ajustes para exentar la verificación vehicular en 2026

A partir de esta semana entra en vigor una modificación al programa de Verificación Vehicular Obligatoria de la Ciudad de México, con la que la vigencia del holograma que permite exentar la verificación para autos híbridos se reduce de ocho a seis años.

Esta medida aplicará para autos híbridos (aquellos con dos fuentes de energía: eléctrica y gasolina), para los que la vigencia del incentivo “exento” tendrá una duración de seis años, con posibilidad de una renovación.

En el caso de los vehículos eléctricos y de celda de combustible, la vigencia del incentivo exento será permanente, de acuerdo con los criterios del programa publicados por la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) en una edición de la Gaceta Oficial del 2 de enero.

En el caso de los vehículos híbridos, se consideran dos categorías: la primera, aquellos autos con dos fuentes de energía donde la energía eléctrica es la fuente de propulsión principal sin combustión y se obtiene desde una toma de corriente y la fuente de combustión interna se usa únicamente para alimentar el banco de baterías; y la segunda categoría son autos híbridos en los que la energía eléctrica permite la propulsión sin combustión, en periodos de operación en los que no se requiere máxima potencia.

De acuerdo con el documento publicado en la Gaceta Oficial, al vencimiento de la vigencia del holograma tipo exento otorgado a los vehículos híbridos categoría I y II, los propietarios o legales poseedores deberán solicitar en los centros de verificación de emisiones vehiculares la renovación del mismo; y la vigencia se calculará a partir de la fecha de emisión de la factura o carta factura, y/o contrato de arrendamiento del vehículo.

En los criterios también se detalla que para el caso de los vehículos que hayan obtenido una constancia tipo exento conforme a los criterios establecidos en los programas anteriores, será reconocida la vigencia otorgada en su momento.