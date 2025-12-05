Más Información

Durante los primeros años de la llegada de los autos eléctricos e híbridos a México, la idea era vehículos tecnológicos y eficientes para el día a día. El problema era que seguían siendo demasiado caros para la mayoría.

Con el tiempo esto empezó a cambiar. La presión del mercado y la necesidad de nuevas opciones hicieron que los autos eléctricos en México se volvieran un poco más accesibles. Aunque sus precios aún están ligeramente por encima de los autos de combustión, varias marcas ya lograron cerrar esa brecha.

Una de ellas fue (Solarever Electric Vehicles), una marca china que llegó al país con la promesa de ofrecer movilidad eléctrica accesible mediante varios modelos enfocados en distintos segmentos. se destacó rápidamente por ofrecer el auto más barato de México dentro del mercado eléctrico, desde $299,300.

Este es el precio del auto eléctrico más barato en México. Foto: SEV
La propuesta de SEV en México

SEV operaba bajo la distribución de Solarever, una empresa mexicana con más de una década dedicada al desarrollo de paneles solares y sistemas de almacenamiento de energía. Esto la convertía en una marca con la ventaja que podía ofrecer soluciones de carga sin depender directamente de CFE.

Todo pintaba bien. Era una combinación que sonaba lógica: energía solar, autos eléctricos y una marca que buscaba expandirse en el país como una marca de autos mexicanos.

Pero la marca desapareció sin aviso

SEV se fue del país sin explicar nada. Se desvanecieron sus agencias, no contestan sus números telefónicos y quedaron en el aire varias promesas, incluida la construcción de una planta armadora en Durango.

Conoce las características de este auto eléctrico. Foto: SEV
Fue así como muchos compradores se quedaron en la incertidumbre tras haber invertido en una marca que, al final, entró a México únicamente por medio de importadores. Hoy, la salida de SEV deja una lección para quienes buscan opciones en el creciente mercado de autos eléctricos en México: no todo lo que parece accesible y prometedor termina siendo una apuesta segura.

