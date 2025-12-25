De enero a septiembre de 2025, seis ciclistas perdieron la vida en la Ciudad de México durante un hecho de tránsito, informó la Secretaría de Movilidad (Semovi).

En el informe trimestral de Hechos de Tránsito julio-septiembre, la Semovi recalcó que disminuyeron los decesos en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando se registraron 14 ciclistas fallecidos.

La dependencia señaló que, de los seis ciclistas fallecidos durante este periodo, tres murieron en hechos de tránsito con vehículos livianos, dos con autobuses de pasajeros y uno con una motocicleta.

Entre los casos registrados en 2025, se encuentra el del 18 de febrero, cuando se reportó la muerte de un ciclista atropellado por un automovilista en la alcaldía Coyoacán. Los hechos ocurrieron en el cruce de Delfín Madrigal y avenida Del Imán, en la colonia Pedregal de Carrasco.

Entre los casos más recientes está el del 28 de noviembre, cuando un ciclista perdió la vida en la alcaldía Iztapalapa, tras ser presuntamente atropellado por una unidad de microbús sobre Avenida Guelatao.

