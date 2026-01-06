Utopías CDMX: ¿Cómo inscribirte a clases de natación gratis?

Más Información

Si uno de tus propósitos para este 2026 es hacer más deporte o aprender cosas nuevas, las que se impartirán en las serán la mejor opción para ti y tu familia.

Por medio de sus redes sociales, los espacios recreativos que fueron creados para el desarrollo integral de los capitalinos, dieron a conocer que durante el mes de enero se realizará la primera ronda de preinscripciones para las clases de natación en los centros deportivos. Así que a continuación te diremos cómo realizar el registro.

Clases de natación gratis en CDMX. Foto: Especial
¿Cómo inscribirte a clases de natación gratis en CDMX?

La natación es un deporte integral capaz de aportar grandes beneficios al cuerpo, como mejorar la salud cardiovascular y respiratoria, aumentar la fuerza, controlar el peso, además al ser un ejercicio de bajo impacto es ideal como rehabilitación para las articulaciones.

A partir del miércoles 7 de enero, hasta el jueves 15 estarán abiertas las pre inscripciones en la red de centros en la CDMX, bajo el siguiente calendario, así que te sugerimos estar al pendiente para saber en que Utopía se estará recibiendo la documentación.

  • 7 de enero: Utopía Cascada, Utopía Teotongo, Utopía Olini.
  • 8 de enero: Utopía Papalotl, Utopía Atzintli, Utopía Olini,
  • 9 de enero: Utopía Quetzalcóatl, Utopía Ixtapalcall, Utopía Olini.
  • 10 de enero: Utopía Libertad, Utopía Tezontli, Utopía Huitzachtepetl.
  • 13 de enero: Utopía Tezontle, Utopía Cihuacoatl, Utopía Meyehualco.
  • 14 de enero: Utopía Meyehualco, Utopía Cihuacoatl, Utopía Cuautlicalli.
  • 15 de enero: Utopía Meyehualco.
Clases de Natación en Utopías CDMX. Foto: Especial
Requisitos para clases de natación en Utopías CDMX

  • Copia de comprobante de domicilio en CDMX (no mayor a dos meses)
  • CURP 2025 actualizada
  • Identificación oficial (en caso de menores deberá ser del padre o tutor)
  • Acta de nacimiento certificada
  • Examen médico reciente (máximo tres meses) que avale aptitud para nadar
  • Dos fotografías tamaño infantil
  • Para menores, foto de la persona autorizada para recogerlos
Clases de Natación en Utopías CDMX. Foto: Especial
