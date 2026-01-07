En la CDMX, el 2026 arrancó con descuentos y beneficios para los capitalinos que hagan el pago de sus impuestos en el primer mes del año. Si tienes considerado pagar el recibo del predial o agua de tu domicilio, en EL UNIVERSAL te decimos cuánto podría ahorrar tu bolsillo si lo haces en enero.

En el caso del pago de predial, la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX estará aplicando un descuento del 8% a aquellos contribuyentes que hagan su pago en enero de 2026.

Toma en cuenta que para adultos mayores sin ingresos fijos y de escasos recursos, madres solteras, mujeres separadas, divorciadas, jefas de hogar, viudas, cónyuges supervivientes del propietario, huérfanos pensionados, jubilados o pensionados por riesgos de trabajo e invalidez, así como personas con discapacidad permanente y personas de 60 años, podrán tener acceso a un cuota fija bimestral de sólo 68 pesos en el pago del predial.

Lee también ¿A partir de cuándo se pueden tramitar las placas conmemorativas del Mundial 2026 para autos en la CDMX?

Dicha cuota se aplicará cuando el inmueble de uso habitacional no exceda los 2 millones 808 mil 466 pesos, mientras que para las propiedades que excedan dicha cantidad, se les otorgará 30% de descuento.

En el caso del pago del agua, se aplicará una reducción de 50% en la cuota bimestral para algunos sectores de la población, por lo que se trata de una buena oportunidad para ponerse al corriente con estos pendientes.

Este descuento será para propietarios de inmuebles que pertenezcan a grupos vulnerables, por ejemplo, adultos mayores.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL