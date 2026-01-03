Un grupo de manifestantes se pronunció en contra de la violencia a los animales y en apoyo al refugio Franciscano que alberga más de 300 perros y gatos.

El grupo de personas que se manifestó frente a las instalaciones de EL UNIVERSAL, mostró pancartas para pedir a la Fundación Antonio Haghenbeck que regresen a los animales del refugio.

El pasado 17 de diciembre, el Gobierno de la Ciudad de México informó que instaló una mesa de diálogo con las partes involucradas en el cumplimiento de la sentencia judicial, relacionada con el predio donde opera el refugio de perros y gatos en la alcaldía Cuajimalpa.

La administración local detalló que a petición del Refugio Franciscano y la Fundación Antonio Hagenbeck y de la Lama, I.A.P. se llevó a cabo una reunión con mediación del Gobierno de la Ciudad de México en la que ambos particulares manifestaron su disposición para mantener un diálogo constructivo y coordinar acciones que garanticen la protección y el adecuado cuidado de los animales bajo resguardo de la Fundación.

