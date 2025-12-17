El Gobierno de la Ciudad de México informó que instaló una mesa de diálogo con las partes involucradas en el cumplimiento de la sentencia judicial, relacionada con el predio donde opera un refugio de perros y gatos en la alcaldía Cuajimalpa.

La administración local detalló que a petición del Refugio Franciscano y la Fundación Antonio Hagenbeck y de la Lama, I.A.P. se llevó a cabo una reunión con mediación del Gobierno de la Ciudad de México en la que ambos particulares manifestaron su disposición para mantener un diálogo constructivo y coordinar acciones que garanticen la protección y el adecuado cuidado de los animales bajo resguardo de la Fundación.

El Gobierno de la Ciudad de México reiteró su compromiso de poner al centro el bienestar animal.

“En coordinación con la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) y las autoridades competentes, dará seguimiento puntual a este caso para que se siga avanzando en acuerdos que velen por el bienestar de los animales”.

