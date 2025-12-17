Con motivo de las celebraciones de fin de año, la alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio, dio el banderazo de inicio al Operativo Navideño 2025 para garantizar seguridad de los habitantes y turistas de la demarcación.

La edil destacó que esta estrategia de seguridad se implementa en coordinación con las instituciones de seguridad del gobierno federal y del Gobierno de la Ciudad de México, con el objetivo de garantizar tranquilidad, orden y prevención durante una de las temporadas de mayor movilidad y actividad comercial del año.

Gaby Osorio da banderazo de inicio al Operativo Navideño 2025 en la alcaldía Tlalpan. Foto: Especial.

“Este operativo es un testimonio de la coordinación sin precedentes que hemos construido desde que llegamos en 2024 con las distintas instancias de seguridad para garantizar la tranquilidad de las familias de Tlalpan en estas fechas”.

El Operativo Navideño 2025 contempla el despliegue conjunto de elementos de la Policía Auxiliar de Tlalpan, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la Subsecretaría de Tránsito y la Guardia Nacional, quienes intensificarán las labores de vigilancia y patrullaje preventivo en plazas públicas, centros comerciales y sucursales bancarias, así como en zonas de alta afluencia.

Como parte de esta estrategia integral, se implementarán acciones específicas como los operativos “Rastrillo” y “Salvando Vidas”, orientados tanto a la prevención del delito como a la reducción de riesgos asociados a conductas que ponen en peligro la integridad de las personas durante celebraciones y traslados propios de esta temporada.

Gaby Osorio hizo un llamado respetuoso y firme a la ciudadanía a disfrutar de las fiestas decembrinas con apego a la ley y respeto al espacio público, e insistió en evitar el consumo de alcohol en la vía pública.

Gaby Osorio da banderazo de inicio al Operativo Navideño 2025 en la alcaldía Tlalpan. Foto: Especial.

En este contexto, recordó la campaña "La copa se queda en casa", que en días recientes presentó la alcaldía para inhibir el consumo de alcohol en espacios públicos.

Asimismo, informó que el operativo contempla vigilancia preventiva en zonas habitacionales para reducir el riesgo de robo a casa habitación, con el propósito de que las familias que salen de vacaciones puedan hacerlo con mayor tranquilidad, sabiendo que habrá presencia institucional permanente en sus comunidades.

