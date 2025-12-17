El alcalde de Magdalena Contreras, Fernando Mercado, precisó que la Navidad no se queda en casa, sino que se vivirá en las calles y colonias de la demarcación.

El edil morenista encabezó el encendido del Árbol de Navidad en la explanada de la alcaldía, donde hubo música, piñatas, ponche, vendimia y aguinaldos para las niñas y niños que se dieron cita.

Destacó que estas fechas reflejan lo que es Contreras todos los días. “Eso es vivir en La Magdalena Contreras: un lugar donde las tradiciones las tenemos en la piel, en cada esquina y en cada colonia”.

El alcalde de Magdalena Contreras, Fernando Mercado, encabezó las celebraciones en la explanada de la alcaldía con música, piñatas, ponche, vendimia y aguinaldos para las niñas y niños que se dieron cita Foto: Especial.

La alcaldía Magdalena Contreras invitó a todas las vecinas y vecinos a disfrutar de su Jornada Cultural Navideña, pensada para convivir, reencontrarse en los espacios públicos y celebrar la Navidad con actividades culturales para chicas, chicos y grandes.

Lee también: “No debió pasar” acto de violencia en Congreso de CDMX, pero diputadas involucradas no tendrán sanción: Xóchitl Bravo

Durante los próximos días se llevarán a cabo actividades gratuitas en distintos puntos de la alcaldía, para que nadie se quede fuera y todas y todos puedan sumarse al ambiente navideño.

Habrá actividades culturales en el Cine Víctor Manuel Mendoza, en el Parque de la Estación y en el Foro Cultural. Se realizarán pastorelas, se proyectarán películas, y obras de teatro.

Durante los próximos días se llevarán a cabo actividades gratuitas en distintos puntos de la alcaldía. Foto: Especial.

Finalmente, el alcalde hizo un llamado a vivir estas fechas con unión y cercanía: “Que esta Navidad la pasemos en familia, con los nuestros, dejando atrás rencores y problemas, y recordando que en Contreras somos comunidad”.

La alcaldía Magdalena Contreras refrenda así su compromiso de seguir impulsando actividades culturales cercanas a la gente, que recuperan espacios públicos y fortalecen la convivencia entre vecinas y vecinos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr