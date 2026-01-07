Activistas y representantes legales del Refugio Franciscano denunciaron el presunto traslado irregular de perros y gatos durante una diligencia encabezada por autoridades de la Ciudad de México en la carretera federal México–Toluca, en la alcaldía Cuajimalpa.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que las autoridades capitalinas rescatarían a los animales del Refugio Franciscano. Foto: Luis Camacho/El Universal

De acuerdo con los señalamientos, los animales fueron desalojados y trasladados en camiones de redilas, camiones de volteo y furgonetas pertenecientes al servicio de obras de la Ciudad de México. Testigos afirmaron que los ejemplares fueron colocados dentro de cajas transportadoras amontonadas, sin sujeción adecuada y cubiertas con lonas, pese al intenso calor registrado en la capital del país.

Grupos animalistas se han manifestado desde las primeras horas de este miércoles 7 de enero por el desalojo de perros y gatos en el predio de la Fundación Antonio Haghenbeck. Foto: Luis Camacho/El Universal

Varios perritos y gatitos continúan siendo retirados del Refugio Franciscano en medio de un dispositivo de seguridad implementado por autoridades capitalinas, como parte de una diligencia relacionada con la recuperación del inmueble.

Foto: Luis Camacho/El Universal

Se indicó que los animales serán trasladados a tres espacios a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente, ubicados en la zona del Ajusco, en la alcaldía Tlalpan. Asimismo, se precisó que aquellos ejemplares que se encuentren en estado de salud crítica, de ser necesario, serán llevados al Hospital Veterinario y a clínicas del Gobierno de la Ciudad de México y privadas.

Por momentos, la manifestación de Grupos animalistas se tornaron violentas . Foto: Luis Camacho/El Universal

Por su parte, Jessica Paola Ávalos, abogada del Refugio Franciscano, solicitó la intervención de las autoridades para hacer valer una orden de suspensión judicial que, aseguró, busca evitar la entrega de los animales al gobierno capitalino y frenar la recuperación del inmueble hasta que se resuelva el conflicto legal.

Autoridades llegan a las instalaciones del Refugio Franciscano tras manifestaciones de Grupos animalistas por el desalojo de perros y gatos en el predio de la Fundación Antonio Haghenbeck. Foto: Luis Camacho/El Universal

