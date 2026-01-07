Tepotzotlán, Mex.- “¿Por qué los buscamos?, ¡porque los amamos!”, dijeron madres buscadoras previo a iniciar con la búsqueda de sus familiares desaparecidos, en el perímetro de la presa de La Concepción, espacio natural ubicado en la comunidad de Cañada de Cisneros, en Tepotzotlán.

En coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda y células de búsqueda estatal y municipal, las mujeres y voluntarios llegaron con la esperanza de encontrar algún indicio de sus hijas e hijos.

En el lugar se desplegaron equipos acuáticos para buscar en la orilla de la presa y con binomios caninos en los alrededores de la superficie, mientras que las mujeres y voluntarios subieron a camioneta pickup de la CNB para adentrarse a los caminos de terracería.

Buscan a Adrián Hernández Ramírez, de 15 años de edad, visto por última vez en Cuautitlán Izcalli, en julio del año pasado. Además de Yesenia Hernández Guerrero, de 32 años y de quien no saben nada en su familia desde noviembre del 2025, cuando salió a comprar una televisión, en Tepotzotlán.

También a Juan José Velázquez, visto por última vez en La Quebrada, de Cuautitlán Izcalli, en septiembre del 2025; y a Jeshua Cisneros Lechuga, desaparecido en noviembre del año pasado, igual en Cuautitlán Izcalli.

Madres buscadoras rastrean presa en Tepotzotlán; claman por sus desaparecidos. Foto: Especial

La madre de Jeshua, Karla Lechuga, señaló que tienen la esperanza de llevarlos de vuelta a casa, de encontrarlos con vida y aseguró que la autoridad es lenta, además de que presuntamente existen carpetas de investigación rezagadas y con irregularidades.

“Es desesperante, frustrante y cansado porque te cambian la vida, nos arrancan todo y nos obligan a convertirnos en madres buscadoras y hacer la tarea del Estado. El Estado debería de estar haciendo esto, no nosotros. El Estado debería de darnos respuestas y no tenernos aquí, buscando entre barrancos, entre canales de aguas negras y entre basureros a nuestras hijas y a nuestros hijos”, dijo Karen.

