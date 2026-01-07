La fiscal General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), Bertha Alcalde Luján, aseguró que la persona responsable de arrollar y arrastrar a un motociclista en calles de Iztapalapa está siendo buscada.

"Tenemos ya la investigación avanzada, es muy importante que hoy en día está el sigilo todavía para que no pongamos en riesgo la investigacion pero sí decir que la tenemos en el radar y que tenemos avances", respondió Alcalde Luján sobre la persona que conducía el auto involucrado.

La titular de la FGJ informó que se busca judicializar el caso en el que el motociclista de 52 años murió, la noche del 3 de enero, para obtener una orden de aprehensión.

"La idea es judicializar, efectivamente, y esta información también es muy importante que la guardemos en sigilo, pero sí, la idea es que judicialicemos el caso".

La fiscal omitió confirmar si la persona responsable es una mujer, bajo el argumento del sigilo de la investigación.

Bertha Alcalde confirmó que se cuenta con los videos del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) y estos ya forman parte de la carpeta de investigación.

