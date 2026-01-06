La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) informó que abrió una investigación por el delito de homicidio culposo en agravio del motociclista que fue arrastrado por un automovilista en calles de Iztapalapa, la noche del sábado 3 de enero, además de que hasta el momento no se tiene identificado al conductor responsable.

En la indagación se tiene identificado el auto y las placas de circulación, así como el nombre al cual están registradas, aseguró la FGJ, pero no se sabe quien lo conducía en el momento en que se arrolló al motociclista.

Conforme a las primeras diligencias de la Fiscalía General de Justicia local, el motociclista de 52 años de edad circulaba en su vehículo cuando fue impactado por un auto en el cruce de Periférico Oriente y el eje 6 Sur, en la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero, tras lo cual murió.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México reportaron el incidente a la FGJ, por lo que se inició la investigación, sin que fuera necesario presentar una denuncia.

Policías de la Secretaría de Seguridad del Estado de México encontraron un coche con las mismas características, abandonado en calles de Nezahualcóyotl, tras lo cual elementos de la Policía de Investigación capitalina mantienen coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para las pruebas periciales que corresponden, aseguró la FGJ.

Asimismo, los policías de Investigación analizan las videograbaciones y la búsqueda y entrevista de posibles testigos.

