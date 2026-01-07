Naucalpan, Méx.- La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, encabezó el banderazo de inicio de obra de la Rehabilitación Integral de Periférico Norte que tendrá una inversión de mil 265 millones de pesos.

Desde las Torres de Satélite, la titular del Ejecutivo estatal llamó a los mexiquenses a mantener la paciencia ante los cierres viales que se aplicarán en los tramos sujetos a rehabilitación.

“Les pido de verdad a los mexiquenses su paciencia y comprensión porque está obra la vamos a trabajar de manera más dinámica y eficiente. Lo que estamos construyendo es una vialidad moderna a la altura de lo que el pueblo mexiquense necesita”, expresó.

La obra contempla una intervención de 108 kilómetros de la carpeta asfáltica que va de la Caseta de Tepotzotlán hasta los límites de Naucalpan con la alcaldía Miguel Hidalgo, en la zona conocida como Toreo, informó Joel González Toral, encargado de despacho de la Junta Local de Caminos del Estado de México.

Los trabajos tendrán una duración de cuatro meses y se estima concluyan el 30 de abril. El objetivo de las autoridades es intervenir un kilómetro por semana, en promedio.

La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, sostuvo que no es algo improvisado, es un proyecto que ya lleva tiempo en su análisis.

“Desde el inicio de la administración tomamos la decisión de recuperar las carreteras, se realizó el proceso de evaluación para que se devolvieran vialidades y el Gobierno del Estado de México pudiera atenderlas; hoy estamos cumpliendo. Será una rehabilitación integral y profunda”, comentó.

El proyecto contempla el recorte de carpeta, la reposición de la misma, cambio de alumbrado público, balizamiento y un cambio total de la imagen.

Datos de la Junta Local de Caminos indican que por el Periférico Norte circulan a diario 204 mil vehículos, lo que representa una movilidad cercana a 15 millones de usuarios.

