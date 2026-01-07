Más Información

La jefa de Gobierno, , afirmó que buscará la manera de que su administración intervenga cuando haya otras vías para la venta de animales en el Mercado de Sonora, por ejemplo, bajo pedido, tras la prohibición de esta práctica.

El pasado 2 de enero, dio a conocer en sus páginas que a pesar de que la alcaldía Venustiano Carranza dio como plazo el 31 de diciembre de 2025 para dejar de vender animales en este centro de abasto, en los primeros días del año, comerciantes los continuaron ofertando bajo pedido.

En conferencia de prensa -para dar a conocer el rescate de animales en el , en Cuajimalpa- Brugada Molina adelantó que este miércoles acudirá al Mercado de Sonora para revisar que se cumpla con la prohibición para la venta de animales en este centro de abasto.

“En cuanto al Mercado de Sonora, estaremos haciendo la revisión. Estaremos haciendo el recorrido y buscando la manera de cómo vamos a intervenir cuando se trate de otras vías de venta de animales, como está prohibido”, dijo.

Afirmó que el Mercado de Sonora es un lugar en el que tradicionalmente se había hecho venta de animales de manera abierta, una actividad que ahora no está permitida.

