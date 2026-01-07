La feria de fin de año que se instaló en avenida Hidalgo comenzó a quitarse la mañana de este miércoles 7 de enero.

En un recorrido por la zona donde operó la romería que se instaló desde el pasado 20 de diciembre se constató que gran parte de los juegos mecánicos ya se retiraron, mientras que trabajadores desmantelaban otros.

Por otro lado, la mayoría de las carpas donde la gente se tomaba la fotografía con los reyes magos no se habían movido y no se apreciaron personas que las desmantelaran.

"Ya, se acabó el encanto, estuvo más o menos, del primero de enero para acá se puso mejor, porque andaba algo flojo", dijo uno de los trabajadores que retiraba una carpa para tomarse la foto con los reyes magos.

Retiran romería de fin de año en avenida Hidalgo; limpieza y afectaciones viales. Foto: Osmar Alvarado

Los usuarios que usualmente pasan por esa zona en Metrobús o automóvil pasaron a pie entre lo que quedó de la romería.

"Yo pienso que está bien, a lo mejor porque yo estuve de vacaciones no me afectó hasta hoy, pero es una tradición de la Ciudad de México, más que nada por los niños", mencionó Francisco, que pasaba en silla de ruedas entre lo que queda de la feria.

Romería deja daños en jardineras

La romería dejó daños tanto en las jardineras de la Alameda Central como en las que dividen los sentidos de la avenida.

Sumado a los daños en áreas verdes, las aceras de ambos lados de avenida Hidalgo aún continuaban sucias y con montones de basura

Retiran romería de fin de año en avenida Hidalgo; limpieza y afectaciones viales. Foto: Osmar Alvarado

Cuadrillas de trabajadores de limpia del Gobierno capitalino amontonaban y retiraban la basura que quedó tras 16 días.

El personal limpió la zona con apoyo de pipas de agua.

El servicio de la Línea 4 del Metrobús que va de Buenavista a San Lázaro y la Alameda Oriente estaba suspendido en las estaciones Hidalgo y Bellas Artes.

Los accesos a la estación del Metro Bellas Artes operaban con normalidad.

