La jefa de Gobierno, Clara Brugada, deseó un buen 2026 a los habitantes de la CDMX y aseguró que “lo mejor está por venir” para la capital del país, con más bienestar, justicia, democracia y un futuro cargado de esperanza y utopías hechas realidad.

“Te deseo lo mejor para el año nuevo, te deseo un año que florezca en tu vida, porque si te va bien a ti, le va a ir bien a esta hermosa ciudad”, dijo.

En un mensaje que subió a sus redes sociales, desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina deseó a los capitalinos salud, felicidad y prosperidad para vivir un año tranquilo, y recordó que 2026 será el año del Mundial del que la CDMX será sede.

Gracias por este 2025, ¡bienvenido 2026!

Afirmó que 2025 fue un año de mucho trabajo, desafíos y retos, pero que ha enfrentado “dando la cara a la gente, escuchando sus problemas y construyendo soluciones”, precisó.

Para despedir el año, Brugada Molina enlistó 12 logros de su administración en este 2025, entre los que resaltó la reducción de delitos, construcción del Sistema Público de Cuidados, transformación del espacio público, disminución del desempleo, obras de electromovilidad, así como la entrega de apoyos sociales.

Asimismo, destacó que se trabajó en la recuperación del suelo verde de la CDMX, mejoramiento de escuelas públicas y de viviendas, cuidado de la salud mental y un gobierno de territorio.

“Por un 2026 a la altura de nuestros sueños, muchas felicidades”, concluyó su mensaje.

