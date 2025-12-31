Más Información
Sheinbaum desea feliz año a las familias mexicanas; “me seguiré dedicado en cuerpo y alma por el bien de todos”, asegura
SIP denuncia intimidación y criminalización de periodistas mexicanos; “Acusaciones judiciales no deben ser instrumento para silenciar voces”
Presuntos integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima intentan descarrilar tren de carga en Guanajuato; planeaban robar mercancía
Zohran Mamdani jurará como alcalde de Nueva York sobre un Corán; defiende su identidad y promete gobernar con inclusión
Concierto de fin de año: todo lo que debes saber para dar la bienvenida al 2026 en Paseo de la Reforma
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que en próximos días comenzará el reordenamiento de la vía pública en las calles del Centro Histórico, por lo que este 31 de diciembre sostuvo una reunión con personal de vigilancia de la Secretaría de Gobierno con este fin.
“Vamos trabajando para garantizar que en los próximos días empiece el reordenamiento de la vía pública de todo el Centro Histórico y así liberar calles que hoy no se pueden transitar o plazas que han sido tomadas”, dijo.
Por medio de un video que publicó en su cuenta de X, desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria aseveró que la clave para conseguir esto es llegar a acuerdos en conjunto.
Lee también ¿Acudirás a las celebraciones de Año Nuevo en calles de CDMX? El Metro ampliará su horario de servicio este 31 de diciembre en estas Líneas
Destacó que en esta reunión estuvieron presentes personas que trabajan para el reordenamiento de este punto de la CDMX, entre ellos el secretario de Gobierno, César Cravioto; y el director de Programas de Alcaldías y de Reordenamiento de la Vía Pública, Rogelio Bricker.
Sobre esto, el secretario de Gobierno, César Cravioto, aseguró que todo el equipo de reordenamiento de la dependencia que encabeza se encuentra trabajando para que una vez que termine la temporada decembrina se vea un Centro Histórico “más ordenado” en el que haya espacios para que cualquiera pueda transitar.
aov/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]