La jefa de Gobierno, , afirmó que en próximos días comenzará el reordenamiento de la vía pública en las calles del Centro Histórico, por lo que este 31 de diciembre sostuvo una reunión con personal de vigilancia de la Secretaría de Gobierno con este fin.

“Vamos trabajando para garantizar que en los próximos días empiece el de la vía pública de todo el Centro Histórico y así liberar calles que hoy no se pueden transitar o plazas que han sido tomadas”, dijo.

Por medio de un video que publicó en su cuenta de X, desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria aseveró que la clave para conseguir esto es llegar a acuerdos en conjunto.

Destacó que en esta reunión estuvieron presentes personas que trabajan para el reordenamiento de este punto de la CDMX, entre ellos el secretario de Gobierno, ; y el director de Programas de Alcaldías y de Reordenamiento de la Vía Pública, Rogelio Bricker.

Sobre esto, el secretario de Gobierno, César Cravioto, aseguró que todo el equipo de reordenamiento de la dependencia que encabeza se encuentra trabajando para que una vez que termine la temporada decembrina se vea un Centro Histórico “más ordenado” en el que haya espacios para que cualquiera pueda transitar.

