La alcaldía Benito Juárez invitó a las vecinas y vecinos a participar en la campaña de acopio de Árboles de Navidad naturales que se realiza a partir de este 7 de enero y hasta el 2 de febrero.

Esta acción tiene como finalidad la recolección, acopio y triturado de los Árboles de Navidad una vez concluida su vida útil, evitando que sean abandonados en la vía pública y contribuyendo a una disposición final adecuada que beneficie al entorno urbano y ambiental de la demarcación, ya que las unidades recolectadas serán triturados para su aprovechamiento ambiental y, a cambio, las y los participantes recibirán una planta de ornato como agradecimiento por su contribución al cuidado del entorno.

Al encabezar el inicio de la campaña, el alcalde Luis Mendoza destacó la importancia de impulsar acciones responsables en favor del medio ambiente.

“En la alcaldía Benito Juárez estamos comprometidos con el cuidado del medio ambiente y con acciones concretas que mejoren la calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos. Con la campaña "Árbol por Árbol tu Ciudad Reverdece 2026" invitamos a la ciudadanía a disponer correctamente de su árbol de Navidad y, al mismo tiempo, a sumarse a la construcción de una alcaldía y una ciudad más verde y sustentable”, señaló.

Al respecto, Eréndira García, titular del Área de Programas Ambientales, puntualizó que la alcaldía Benito Juárez ha participado, de manera ininterrumpida, desde 1997 en esta campaña cuyo objetivo central es reincorporar los árboles navideños al ciclo natural.

Hasta 2025 se han recibido y reutilizado más de 150 mil árboles, tan sólo el año pasado, se acopiaron más de cinco mil árboles, cifra que espera superarse este 2026.

“Los árboles se trituran y se reincorporan a las áreas verdes de los 24 parques de la alcaldía o se envían a un proceso de composta en el Bordo Poniente, lo que nos permite reducir residuos y aprovechar este material orgánico”, indicó.

Los centros de acopio operarán de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas, y sábados y domingos de 10:00 a 14:00 horas, en los siguientes puntos:

Parque de los Venados, frente al Monumento a Francisco Villa (Av. División del Norte y Eje 7 Sur Municipio Libre, Col. Portales Norte)

Walmart y Sam’s Club Universidad (Av. Universidad No. 936, Col. Santa Cruz Atoyac)

Walmart Georgia (Georgia No. 143, Col. Nápoles)

Walmart Félix Cuevas (Av. Félix Cuevas No. 6, Col. Del Valle).

Francisco Álvarez, vecino de la demarcación, comentó que desde hace más de diez años acude a la alcaldía a entregar su pino, y destacó el impacto positivo de esta actividad en materia ambiental.

“Ayuda a crear conciencia porque no es botar el árbol a la basura o dejarlo en la calle, sino llevarlo a un lugar específico cerca de nuestros hogares y saber que será reciclado”, expresó.

