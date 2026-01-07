Más Información
El magistrado Rafael Guerra Álvarez rindió protesta para un tercer periodo -del 1 de enero de 2026 al 31 de agosto 2027-, como presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), y se comprometió a que esta nueva administración será de vanguardia.
Durante su discurso tras asumir el cargo en el pleno del TSJCDMX, dijo que "esta administración debe ser vanguardista y heraldo del cambio, no para romper con lo que somos sino para honrarlo".
En la sesión solemne frente a magistradas y magistrados del Poder Judicial capitalino, Guerra Álvarez aseguró que se defenderá la dignidad laboral, garantizando condiciones de trabajo justas, seguras y decorosas.
El presidente afirmó que la responsabilidad que se le confirió no es un privilegio sino un compromiso de lealtad y mencionó la elección de integrantes del Poder Judicial capitalino del año entrante.
"Lealtad a México, con su glorioso pueblo, a su pasado de luchas y su futuro de esperanza. Lealtad a la justicia como virtud, como principio y fin del Estado, la sociedad y la persona. Lealtad a la comunidad judicial que ha hecho de este poder una obra colectiva y al propósito de materializar la reforma judicial del año 2027 y lealtad a lo que el Poder Judicial representa, sabiduría, generosidad, honor y continuidad”, dijo.
Durante la ceremonia de esta mañana estuvieron presentes la consejera jurídica de la Ciudad de México, Eréndira Cruzvillegas, (en representación de la jefa de Gobierno, Clara Brugada); la fiscal de Justicia, Bertha Alcalde Luján; el diputado, Jesús Sesma; el coordinador general del C5, Salvador Guerrero Chiprés; el secretario de Seguridad Ciudadana capitalino, Pablo Vázquez; el secretario de Educación, Mario Delgado, entre otros funcionarios.
Rafael Guerra fue reelecto el pasado 14 de noviembre con 60 votos a favor.
