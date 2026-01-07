El magistrado Rafael Guerra Álvarez rindió protesta para un tercer periodo -del 1 de enero de 2026 al 31 de agosto 2027-, como presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), y se comprometió a que esta nueva administración será de vanguardia.

Durante su discurso tras asumir el cargo en el pleno del TSJCDMX, dijo que "esta administración debe ser vanguardista y heraldo del cambio, no para romper con lo que somos sino para honrarlo".

Magistrado Rafael Guerra toma de protesta para su tercer periodo como presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX. Foto: Especial.

En la sesión solemne frente a magistradas y magistrados del Poder Judicial capitalino, Guerra Álvarez aseguró que se defenderá la dignidad laboral, garantizando condiciones de trabajo justas, seguras y decorosas.

El presidente afirmó que la responsabilidad que se le confirió no es un privilegio sino un compromiso de lealtad y mencionó la elección de integrantes del Poder Judicial capitalino del año entrante.

Magistrado Rafael Guerra toma de protesta para su tercer periodo como presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX. Foto: Especial.

"Lealtad a México, con su glorioso pueblo, a su pasado de luchas y su futuro de esperanza. Lealtad a la justicia como virtud, como principio y fin del Estado, la sociedad y la persona. Lealtad a la comunidad judicial que ha hecho de este poder una obra colectiva y al propósito de materializar la reforma judicial del año 2027 y lealtad a lo que el Poder Judicial representa, sabiduría, generosidad, honor y continuidad”, dijo.

Durante la ceremonia de esta mañana estuvieron presentes la consejera jurídica de la Ciudad de México, Eréndira Cruzvillegas, (en representación de la jefa de Gobierno, Clara Brugada); la fiscal de Justicia, Bertha Alcalde Luján; el diputado, Jesús Sesma; el coordinador general del C5, Salvador Guerrero Chiprés; el secretario de Seguridad Ciudadana capitalino, Pablo Vázquez; el secretario de Educación, Mario Delgado, entre otros funcionarios.

Magistrado Rafael Guerra toma de protesta para su tercer periodo como presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX. Foto: Especial.

Rafael Guerra fue reelecto el pasado 14 de noviembre con 60 votos a favor.

