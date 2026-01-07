Más Información

Trump evalúa "activamente" la compra de Groenlandia; no descarta la opción militar: Casa Blanca

VIDEO: Desarticulan en Europa red de tráfico de metanfetamina ligada al Cartel de Sinaloa; era introducida en mármol importado de México

Marco Rubio delinea un plan de tres fases para Venezuela; "no estamos improvisando", dice

México inicia investigación antidumping contra manzanas de EU; bajaron los precios de la fruta nacional, señalan

Sheinbaum revela a qué embajada irá el exfiscal; Gertz Manero será embajador en Reino Unido

VIDEO: EU intercepta otro petrolero sancionado, ahora en el Caribe; suman dos buques incautados este miércoles

La alcaldía Azcapotzalco dio a conocer las fechas y colonias en las que se suspenderá la venta de bebidas alcohólicas en establecimientos mercantiles, con motivo de distintas celebraciones a lo largo de 2026.

En la Gaceta Oficial, la demarcación precisó que se ordena la suspensión de actividades para la venta o dar gratuitamente bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones, ya sea servido en vaso o recipiente de cualquier tipo, incluso en combinación con otras bebidas, sea en botella cerrada o abierta, a partir de las 00:00 horas a las 23:59 horas en los días indicados del año en curso.

De esta forma, la alcaldía publicó un calendario con las fechas en las que habrá suspensión de actividades para la venta de alcohol desde enero a diciembre de 2026, comenzando por el 10 de enero en la colonia Santa Bárbara, por la festividad de San Gonzalo; seguida por los días 10 y 11 de enero en la colonia Tlatilco, por la celebración al Niño Limosnerito; los días 17 y 18 de enero en la colonia Santa Inés, por la festividad homónima; así como los días 24 y 25 de enero en la colonia San Sebastián, con motivo de la festividad de San Sebastián Mártir.

