El reordenamiento de comercio en vía pública en las calles del Centro Histórico estará concluido a mediados de 2026, por lo que se mantiene el diálogo para lograr este objetivo, aseveró la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

“Seguimos con el proceso de diálogo y negociación con el comercio en vía pública del Centro Histórico para garantizar que a mediados del año tengamos prácticamente la conclusión del reordenamiento”, precisó.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina aseguró que este 7 de enero ya no hubo comercio en vía pública en las principales calles del corazón de la CDMX, como parte de la primera etapa del reordenamiento, y recordó que para finales de enero regresará una parte del comercio, pero será reordenado.

“Lo que habíamos dicho, a partir del 7 de enero empezaba el reordenamiento del Centro Histórico, vayan a darse una vueltecita, no tenemos comercio en vía pública, son parte de los acuerdos que tenemos”, indicó.

Leer también: Refugio Franciscano: Activistas denuncian traslado irregular de animales; exigen frenar diligencia

En octubre del año pasado, la administración capitalina anunció la instalación de la Comisión Consultiva para el Reordenamiento y Regulación del Comercio en Vía Pública del Centro Histórico, para llegar a acuerdos con comerciantes y permitir el libre tránsito en calles y avenidas de este punto tan importante de la ciudad.

A finales del año pasado, el secretario de Gobierno de la CDMX, César Cravioto explicó que después del 7 de enero, pasado el Día de Reyes, el comercio se toma unos días de descanso, por lo que adelantó que sería a finales de enero cuando se vería la reducción del comercio en determinadas calles.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr