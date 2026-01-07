Más Información

El en las calles del estará concluido a mediados de 2026, por lo que se mantiene el diálogo para lograr este objetivo, aseveró la jefa de Gobierno, .

“Seguimos con el proceso de con el comercio en vía pública del Centro Histórico para garantizar que a mediados del año tengamos prácticamente la conclusión del reordenamiento”, precisó.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina aseguró que este 7 de enero ya no hubo comercio en vía pública en las principales calles del corazón de la CDMX, como parte de la primera etapa del reordenamiento, y recordó que para finales de enero regresará una parte del comercio, pero será reordenado.

“Lo que habíamos dicho, a partir del 7 de enero empezaba el reordenamiento del Centro Histórico, vayan a darse una vueltecita, no tenemos comercio en vía pública, son parte de los acuerdos que tenemos”, indicó.

En octubre del año pasado, la administración capitalina anunció la instalación de la Comisión Consultiva para el Reordenamiento y Regulación del Comercio en Vía Pública del Centro Histórico, para llegar a acuerdos con comerciantes y permitir el libre tránsito en calles y avenidas de este punto tan importante de la ciudad.

A finales del año pasado, el secretario de Gobierno de la CDMX, César Cravioto explicó que después del 7 de enero, pasado el Día de Reyes, el comercio se toma unos días de descanso, por lo que adelantó que sería a finales de enero cuando se vería la reducción del comercio en determinadas calles.

