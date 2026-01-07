La alcaldía Magdalena Contreras concluyó con saldo blanco el operativo de seguridad implementado durante la temporada decembrina, que abarcó desde El Buen Fin hasta el Día de Reyes.

El alcalde Fernando Mercado destacó que en el operativo "Buen Fin" registró una disminución significativa en los delitos de robo, en comparación con los dos años anteriores.

“Esto nos confirma que vamos por la ruta correcta en materia de seguridad. Vamos a seguir coordinándonos con el Gobierno de la Ciudad para que La Magdalena Contreras mantenga esta tendencia y sea cada día una alcaldía más segura. Aquí seguimos chambeando, con un gran equipo y sin bajar la guardia”, afirmó.

Este operativo, detalló la alcaldía, fue una estrategia preventiva enfocada en reforzar la vigilancia en zonas comerciales, vialidades principales y puntos de alta afluencia.

“Este operativo inició desde el 17 de noviembre con El Buen Fin y se mantuvo durante todas las celebraciones para cuidar los aguinaldos, las compras, las fiestas y toda la vida que se dio en la calle en esta temporada. Hoy podemos decir que hicimos un gran trabajo en materia de seguridad”, señaló el edil.

Leer también: Obras en L3 del Metro arrancarán a finales de enero en talleres de estación Universidad: Brugada; no habrá afectaciones al servicio, precisa

Al respecto, el director General de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Edgar Castro, informó que durante el Día de Reyes se instalaron puntos de vigilancia en ubicaciones estratégicas para garantizar un tránsito ordenado y seguro para los contrerenses.

El operativo contó con la participación de más de 140 elementos de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Policía Auxiliar, Guardia Nacional, Policía de la Ciudad de México y Secretaría de Marina, quienes realizaron patrullajes preventivos, puntos de revisión y presencia permanente en zonas comerciales, transporte público y espacios de mayor concentración.

Además de este operativo, se llevó a cabo junto con la Secretaría de la Marina y la Guardia Nacional el Operativo Mantarraya, con el objetivo de reforzar la vigilancia, prevenir delitos y brindar tranquilidad a las familias contrerenses.

Se realizaron 39 remisiones y puestas al Ministerio Público por delitos de bajo impacto, como violencia con tentativa de robo, robo a transeúnte con violencia en vía pública, portación de arma de fuego, violencia familiar, robo agraviado y daños a la propiedad.

Como parte de las acciones preventivas, también se distribuyó información con números de emergencia de Base Plata, Bomberos y Ambulancias, fortaleciendo la comunicación directa con la ciudadanía.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr