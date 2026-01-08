La Línea 1 del Metro de la Ciudad de México reanudó este jueves el servicio en todas sus estaciones, de Pantitlán a Observatorio, luego de que durante la noche del miércoles 7 de enero se registrara una falla técnica que obligó a suspender parcialmente la operación.

El director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Adrián Ruvalcaba, informó por la mañana que la circulación ya se encuentra normalizada y es continua en todo el tramo de la línea.

“La Línea 1 ofrece servicio en todas sus estaciones, de Pantitlán a Observatorio, con circulación continua”, señaló el funcionario, quien además reconoció el trabajo del personal técnico del Metro por su atención inmediata y profesionalismo para resolver la incidencia.

Ruvalcaba también agradeció el apoyo brindado por RTP Ciudad de México, que habilitó unidades para facilitar el traslado de las personas usuarias mientras se realizaban las labores de reparación, así como la paciencia y comprensión de quienes resultaron afectados.

¿Qué paso en la Línea 1 del Metro?

La noche del miércoles 7 de enero, la Línea 1, recientemente renovada, presentó una falla en un aparato de vía en la zona de Pantitlán, lo que ocasionó la suspensión del servicio en esa estación. Durante varias horas, los trenes únicamente operaron en el tramo de Observatorio a Zaragoza, mientras se realizaban las revisiones técnicas y trabajos correctivos correspondientes.

