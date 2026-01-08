La modernización de la Línea 3 del Metro, que corre de Indios Verdes a Universidad, costará 41 mil 79 millones de pesos y estará concluida para finales de 2028, es decir, al menos dos años, de acuerdo con las previsiones de las autoridades.

Debido a la magnitud de la obra, se contempla implementar una estrategia de financiamiento “plurianual” que no comprometa las finanzas futuras de la capital ni genere presiones estructurales, aseveró el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton.

Explicó que en 2026 el presupuesto aprobado para el Metro es de 25 mil millones de pesos, que incluye 5 mil millones para la Línea 3, recursos “suficientes” para iniciar la modernización.

“Podemos esperar que el financiamiento, en cuanto a los flujos hacia el proyecto, sea plurianual, y en cuanto al pago de recursos, sea también de esa forma. Quiero mencionar que nosotros vamos a encontrar la fórmula que reduzca el costo financiero, sin que eso implique otras afectaciones en la ciudad”, dijo.

De Botton Falcón indicó que, dependiendo del proceso de concurso para la licitación (que se prevé esté a finales de este mes), se buscarán las mejores condiciones financieras y técnicas para el proyecto.

Adelantó que en su momento se pedirán tanto a la Secretaría de Hacienda como al Congreso capitalino las autorizaciones para realizar los instrumentos administrativos correspondientes.

En conferencia, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer que será hacia finales de enero cuando arranque la primera etapa de las obras en la estación Universidad, con la intervención de los garajes, talleres y estacionamientos. Trabajos que no implicarán cierres ni afectaciones en el servicio.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria precisó que el resto de las obras, ya en el interior del Metro, comenzarán a mediados de 2026 (a finales de julio), una vez que concluya el Mundial de Futbol, que tiene como sede la CDMX.

“Toda la obra ya después iniciará a mitad del año, después del Mundial. Pero iniciaremos ya con estas tareas. El gran objetivo es hacer esta gran obra con las menores afectaciones a la ciudadanía en el servicio que se otorga”, explicó.

Brugada Molina destacó que con estas obras se prevé incrementar 30% la capacidad de transporte que se brinda a miles de personas, quienes diariamente recorren la capital prácticamente de norte a sur con esta línea.

Este miércoles, EL UNIVERSAL dio a conocer que, según usuarios de la Línea 3 del Metro, el paso de trenes es lento, hay retrasos e interrupciones, servicio saturado, así como bamboleo de los convoyes en el tramo Potrero-La Raza.

Adquirirán 45 trenes

En su oportunidad, el director general del Metro, Adrián Rubalcava, aseveró que la Línea 3 presenta diversas afectaciones que requieren atención urgente, tales como hundimientos en el tramo de Indios Verdes a Potrero, que implica reducciones en la velocidad del servicio, así como la necesidad de cambiar balasto y durmientes “que muestran con claridad la obsolescencia”.

Como parte de la modernización, se contempla la adquisición de 45 nuevos trenes que entrarán a sustituir los 42 que actualmente dan servicio en esta línea (40 de ellos en hora pico), los mismos que demorarán alrededor de dos años en estar listos, pues hay que tomar en cuenta su armado.

“Estamos hablando de trenes que tienen un pilotaje automático PA-135, que corren sobre cable de cobre y su detección en las zonas del centro de control se basa en que el tren se encuentra sobre la vía y eso manda la señal para poder identificar el tren. Con las fallas de energía que se tienen en Línea 3, a veces nos marcan señales que se requieren rectificar de manera puntual y presencial”, precisó.

La Línea 3 del Metro presenta alta afluencia de pasajeros, con más de un millón de usuarios cada día y se trata de la línea con mayor cantidad de interconexiones con otros medios de transporte de la CDMX, agregó el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto.