Más Información
Venezuela, trampolín para el tráfico internacional de cocaína; así permitió Nicolás Maduro el paso de esta droga, según EU
Nicolás Maduro dio pasaportes diplomáticos a narcos y facilitó aviones para lavar dinero; así lo involucra EU con el narcotráfico
Sheinbaum descarta intervención de EU en México; mantendrá política exterior pese a detención de Nicolás Maduro
De nueva cuenta, los perritos del Centro de Transferencia Canina (CTC) del Metro apoyarán a Melchor, Gaspar y Baltazar para que reciban los anhelos y peticiones que niñas y niños les han enviado.
Una decena de canes son los encargados de llevar las misivas que los pequeñines les escribieron a los tres Reyes Magos a través de la dirección electrónica: losdeseosmasperrones@gmail.com y al WhatsApp 554596-8610.
Ya son siete años en que los lomitos del CTC entregarán puntualmente las cartas digitales, ya que ellos son también amigos del cuidado y preservación del medio ambiente y vigilan que se evite el uso de globos como forma de envío porque representa un riesgo para el ecosistema.
Lee también Detienen a hombre por delitos contra comercios en la Álvaro Obregón; extorsionaba a vendedores
Con cientos de misivas que han llegado hasta el CTC, vía correo o Whatsapp, se comprueban los buenos sentimientos de amor y ternura de los peques, quienes han pedido a Los Reyes cuidar de sus seres queridos, así como a los animales que no tienen casa, para que pronto puedan encontrar un hogar, además de desear la paz del mundo y salud para todos.
Los pequeños tienen hasta este lunes 5 enero para enviar sus cartas al correo. Tendrán respuesta de confirmación que incluye el nombre y fotografía de uno de los 10 lomitos ayudantes, el cual se encargará de entregar su petición a Los Reyes Magos.
Actualmente, el Centro de Transferencia Canina del Metro hospeda a más de 40 canes, que anhelan ser adoptados y tener una nueva familia.
Lee también Activan alerta amarilla por frío; seis alcaldías en riesgo por bajas temperaturas
Se les puede visitar y conocer personalmente en el CTC, ubicado en Avenida de las Culturas s/n colonia El Rosario, alcaldía Azcapotzalco (frente a la estación del Metrobús Colegio de Bachilleres 1, de la línea 6), en un horario de atención de lunes a domingo, de 10:00 a 17:00 horas.
Las personas que deseen realizar donaciones para el cuidado y estancia de los canes pueden hacerlo directamente en ese espacio. Algunas de las necesidades son artículos para la atención veterinaria y de curaciones, ropa y mantas para protegerlos del frío en esta época invernal, además de correas, platos y material de aseo e higiene.
El Metro promueve de manera permanente la adopción y cuidado responsable de los canes, por ello la consigna es siempre y especialmente en estas fechas es ¡Adopta, No Compres!
Día de Reyes: Estos serán los lugares de la CDMX donde podrás disfrutar de un trozo de rosca este fin de semana
aov
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]