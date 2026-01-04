De nueva cuenta, los perritos del Centro de Transferencia Canina (CTC) del Metro apoyarán a Melchor, Gaspar y Baltazar para que reciban los anhelos y peticiones que niñas y niños les han enviado.

Una decena de canes son los encargados de llevar las misivas que los pequeñines les escribieron a los tres Reyes Magos a través de la dirección electrónica: losdeseosmasperrones@gmail.com y al WhatsApp 554596-8610.

Ya son siete años en que los lomitos del CTC entregarán puntualmente las cartas digitales, ya que ellos son también amigos del cuidado y preservación del medio ambiente y vigilan que se evite el uso de globos como forma de envío porque representa un riesgo para el ecosistema.

Perritos rescatados del Metro ayudan a los Reyes Magos a recibir cartas (04/12/2025). Foto: Especial

Con cientos de misivas que han llegado hasta el CTC, vía correo o Whatsapp, se comprueban los buenos sentimientos de amor y ternura de los peques, quienes han pedido a Los Reyes cuidar de sus seres queridos, así como a los animales que no tienen casa, para que pronto puedan encontrar un hogar, además de desear la paz del mundo y salud para todos.

Los pequeños tienen hasta este lunes 5 enero para enviar sus cartas al correo. Tendrán respuesta de confirmación que incluye el nombre y fotografía de uno de los 10 lomitos ayudantes, el cual se encargará de entregar su petición a Los Reyes Magos.

Actualmente, el Centro de Transferencia Canina del Metro hospeda a más de 40 canes, que anhelan ser adoptados y tener una nueva familia.

Se les puede visitar y conocer personalmente en el CTC, ubicado en Avenida de las Culturas s/n colonia El Rosario, alcaldía Azcapotzalco (frente a la estación del Metrobús Colegio de Bachilleres 1, de la línea 6), en un horario de atención de lunes a domingo, de 10:00 a 17:00 horas.

Las personas que deseen realizar donaciones para el cuidado y estancia de los canes pueden hacerlo directamente en ese espacio. Algunas de las necesidades son artículos para la atención veterinaria y de curaciones, ropa y mantas para protegerlos del frío en esta época invernal, además de correas, platos y material de aseo e higiene.

El Metro promueve de manera permanente la adopción y cuidado responsable de los canes, por ello la consigna es siempre y especialmente en estas fechas es ¡Adopta, No Compres!

