Deportivos, parques y otros espacios emblemáticos, como el Ángel de la Independencia, se llenarán de sabor con las partidas de Roscas de Reyes gratuitas que tendrá la CDMX para celebrar este 6 de enero.

Este 2026, la Mega Rosca que se hace cada año en la capital se partirá en el Ángel de la Independencia, estará compuesta por 250 metros lineales y alcanzará para 24 mil porciones. El evento se llevará a cabo el próximo lunes 5 de enero a las 11:00 de la mañana, y los asistentes podrán disfrutar de su pedazo de rosca con un vaso de leche y tomarse una fotografía con Melchor, Gaspar y Baltasar.

El 5 de enero, la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México (SEBIEN) estará repartiendo más de 15 mil juguetes para niñas y niños, así como más de 7 mil por parte de la Cruz Roja Mexicana.

Además, la Secretaría de Salud habilitará cuatro puntos de vacunación con 2 mil aplicaciones para que las personas puedan acceder de manera gratuita y eficaz a este servicio de salud.

Roscas de Reyes en otros 15 puntos de la CDMX

Para quienes no puedan viajar al corazón de la CDMX, a partir de este domingo, habrá otros 15 puntos alternos en los que la población podrá degustar de la rosca y celebrar el Día de Reyes:

Domingo 4 de enero:

Foro Cultural Magdalena Contreras: Cam. Real de Contreras 27, La Concepción, La Magdalena Contreras, 10830. - 16 horas

Deportivo Independencia: Jesús Lecuona, Miguel Hidalgo 3ra. Secc., Tlalpan, 14250. - 14 horas

Cancha Campos Revolución: Zona Escolar Oriente, Gustavo A. Madero, 07239. – 16 horas

Deportivo Leandro Valle: Eje 5 Ote. - Av. Javier Rojo Gómez, Iztacalco. - 17 horas

Parque Santiago Xicoténcatl: Isabel la Católica Benito Juárez Álamos, Álamos, Benito Juárez, 03400.- 13 horas

Lunes 5 de enero:

Parque Aguascalientes: Penitenciaria 252, Penitenciaría, Venustiano Carranza, 15350. - 16 horas

Parque Calpulli: El Rosario, Azcapotzalco, 02100. - 16 horas

Parque de la Consolación: Esquina San Matías, San Hermilo, Pedregal de Sta. Úrsula, 04650. - 17 horas

Deportivo San Gregorio: Esquina Avenida Chapultepec, Adolfo López Mateos, San Juan Moyotepec, 16630. - 15 horas

Parque Juegos de Palos: Cda. Gastón Melo S/N, Tenantitla, Milpa Alta, 12100 San Antonio Tecómitl. - 15 horas

Martes 6 de enero:

Barco Utopía: Parque Lineal Periférico Oriente Esquina con Av. Luis Méndez, Eje 6 Sur, 09200.- 14 horas

Deportivo Morelos: José María Morelos 93, Niño Jesús, Tlalpan, 14080. - 17 horas

Bosque de Tláhuac: Av. la Turba S/N, Miguel Hidalgo, Tláhuac, 13200. - 16 horas

Parque Tacuba: Calle Aquiles Serdán 16, San Diego Ocoyoacac, Miguel Hidalgo, 11290.- 14 horas

Torres de Potrero: Av. Alta Tensión 94, Torres de Potrero, Álvaro Obregón, 01840. - 12 horas

