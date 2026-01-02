Más Información

Se acerca el , una de las mejores tradiciones que tiene México para arrancar el año, y este 2026, la no se quedará atrás con las distintas opciones para disfrutar de una amplia variedad de sabores para todos los paladares: desde tradicionales hasta veganas e incluso opciones para perritos.

En te decimos algunas de las ferias que habrá este fin de semana, en donde podrás probar una pieza o adquirir tu Rosca de Reyes para partirla en casa este 6 de enero.

Feria de la Rosca de Reyes y Sorbito de Reyes en Tláhuac

En la explanada de la alcaldía Tláhuac se instaló la Feria de la Rosca de Reyes y Sorbito de Reyes, en donde podrás disfrutar de gran variedad de roscas de reyes para todos los gustos y chocolate caliente para el frío de invierno. Estará abierta hasta el 7 de enero de 2026, en un horario de 10:00 de la mañana a 21:00 de la noche.

Rosca de Reyes en la GAM

Este 3 de enero, en la explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero, se hará una entrega masiva de roscas de reyes para la población. La entrega se hará en punto de las 11:00 de la mañana y las roscas serán gratuitas.

Feria de la Rosca de Reyes 2026 en Huerto Roma Verde

En la Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc, este fin del semana del 3 y 4 de enero, tendrá lugar la Feria de la Rosca de Reyes 2026 en el Huerto Roma Verde, en el que también habrá amplia variedad de sabores de roscas para degustar solo o acompañado. Desde la rosca tradicional, hasta piezas de pan rellenas, veganas, orgánicas ¡Y hasta para tus animales de compañía! También podrás degustar café, cacao y chocolate mexicano.

Esta feria estará abierta de las 11:00 de la mañana a 19:00 horas ambos días.

