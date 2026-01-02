Más Información

Sismo de este 2 de enero deja dos muertos, varios heridos, daños materiales y muchos sustos; así se vivió el primer temblor del 2026

Sismo de este 2 de enero deja dos muertos, varios heridos, daños materiales y muchos sustos; así se vivió el primer temblor del 2026

FGR extrae información de la caja negra del Tren Interoceánico; reitera que habrá reparación integral del daño

FGR extrae información de la caja negra del Tren Interoceánico; reitera que habrá reparación integral del daño

Capturan a “El Betillo” en Morelia; lo vinculan con asesinato de Hipólito Mora, fundador de las autodefensas michoacanas

Capturan a “El Betillo” en Morelia; lo vinculan con asesinato de Hipólito Mora, fundador de las autodefensas michoacanas

Sismo en CDMX: “Nos sacó un susto porque se movió como gelatina”, relata empleado de estacionamiento público

Sismo en CDMX: “Nos sacó un susto porque se movió como gelatina”, relata empleado de estacionamiento público

Año nuevo, sismo nuevo; movimiento de 6.5 sacude centro y sur de México

Año nuevo, sismo nuevo; movimiento de 6.5 sacude centro y sur de México

Sheinbaum pide a Segob ampliar protección a periodistas tras caso de Rafael León; "por encima de todo está la libertad de expresión"

Sheinbaum pide a Segob ampliar protección a periodistas tras caso de Rafael León; "por encima de todo está la libertad de expresión"

La Secretaría de Gobierno () informó que este lunes 5 de enero se instalará la sobre Eje 1 Norte, entre Avenida y Vidal Alcocer.

Para ello, indicó, la directora de Planeación y Coordinación Institucional de la Secgob, Lizeth Zárate y personal de la Secretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública mantuvo una reunión con

En X, agregó que el encuentro tuvo como objetivo establecer protocolos y acuerdos que permitan que esta tradicional actividad se desarrolle en paz, con orden y sin incidentes.

Leer también:

"Priorizando la seguridad y el bienestar de comerciantes, visitantes y de la ciudadanía en general", señaló.

La Subsecretaría mencionó que "nos reunimos con representantes del comercio popular del Eje 1 Norte para coordinar una romería ordenada, que permita a los Reyes Magos transitar de manera segura y sin riesgos por el Centro Histórico de la capital".

Destacó que con ello se priorizará el orden y la movilidad en el espacio público.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]