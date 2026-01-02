Más Información
La Secretaría de Gobierno (Secgob) informó que este lunes 5 de enero se instalará la Romería de Día de Reyes sobre Eje 1 Norte, entre Avenida Paseo de la Reforma y Vidal Alcocer.
Para ello, indicó, la directora de Planeación y Coordinación Institucional de la Secgob, Lizeth Zárate y personal de la Secretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública mantuvo una reunión con líderes comerciantes.
En X, agregó que el encuentro tuvo como objetivo establecer protocolos y acuerdos que permitan que esta tradicional actividad se desarrolle en paz, con orden y sin incidentes.
"Priorizando la seguridad y el bienestar de comerciantes, visitantes y de la ciudadanía en general", señaló.
La Subsecretaría mencionó que "nos reunimos con representantes del comercio popular del Eje 1 Norte para coordinar una romería ordenada, que permita a los Reyes Magos transitar de manera segura y sin riesgos por el Centro Histórico de la capital".
Destacó que con ello se priorizará el orden y la movilidad en el espacio público.
