La Secretaría de Gobierno (Secgob) informó que este lunes 5 de enero se instalará la Romería de Día de Reyes sobre Eje 1 Norte, entre Avenida Paseo de la Reforma y Vidal Alcocer.

Para ello, indicó, la directora de Planeación y Coordinación Institucional de la Secgob, Lizeth Zárate y personal de la Secretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública mantuvo una reunión con líderes comerciantes.

En X, agregó que el encuentro tuvo como objetivo establecer protocolos y acuerdos que permitan que esta tradicional actividad se desarrolle en paz, con orden y sin incidentes.

Leer también: Descartan que grieta en Metro Chabacano de Línea 8 haya sido provocada por el sismo de este 2 de enero; no hay riesgo estructural, dice STC

"Priorizando la seguridad y el bienestar de comerciantes, visitantes y de la ciudadanía en general", señaló.

La Subsecretaría mencionó que "nos reunimos con representantes del comercio popular del Eje 1 Norte para coordinar una romería ordenada, que permita a los Reyes Magos transitar de manera segura y sin riesgos por el Centro Histórico de la capital".

Destacó que con ello se priorizará el orden y la movilidad en el espacio público.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr