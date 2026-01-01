Más Información
La Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México (Coparmex CDMX) estimó que la celebración del Día de Reyes Magos dejará una derrama económica de 5 mil 541 millones de pesos en la capital.
Indicó que estos ingresos beneficiarán a 13 mil 419 unidades económicas, entre las que destacan jugueterías, tiendas departamentales, centros comerciales, panaderías y establecimientos dedicados a artículos infantiles.
El impacto alcanzará a más de 133 mil personas trabajadoras en la capital.
Refirió que, con base en cifras del Censo de Población y Vivienda, en la Ciudad de México viven un millón 652 mil 773 niñas y niños de entre 0 y 14 años, sector que dinamiza de manera determinante esta temporada.
El presidente de la Coparmex CDMX, Adal Ortiz, destacó la importancia económica y social de esta festividad para la ciudad ya que las celebraciones de Día de Reyes impulsan un dinamismo que fortalece directamente a miles de familias trabajadoras y a quienes emprenden.
"Esta temporada nos recuerda que la actividad económica también tiene un profundo impacto en la cohesión social y en la alegría de nuestros hogares", dijo.
Agregó que 2026 debe asumirse como un año clave para fortalecer el tejido empresarial y modernizar las capacidades de las MiPymes.
“Es momento de impulsar a nuestras empresas con más innovación, más inversión y más inteligencia financiera. En Coparmex CDMX creemos firmemente que la prosperidad debe sentirse en cada barrio, en cada mercado, en cada comercio de la ciudad; la competitividad y el crecimiento económico deben caminar de la mano de un modelo que no deje a nadie atrás” señaló.
