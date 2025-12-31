Para quienes buscan un regalo espectacular esta temporada de Reyes, Amazon tiene en remate uno de los drones más completos del momento: el DJI Mini 4 Pro con RC 2, ahora disponible por $17,599 pesos, con un descuento directo de $2,400 pesos sobre su precio original de $19,999.

Y lo mejor: puedes pagarlo a 15 meses sin intereses, con mensualidades de $1,173.26 pesos. Una opción muy conveniente para quienes quieren dar un regalo realmente especial sin hacer un gasto de golpe.

👉 Ver drone DJI Mini 4 Pro en Amazon

¿Qué hace especial a este drone?

El DJI Mini 4 Pro destaca por su portabilidad, calidad de imagen 4K y funciones inteligentes que permiten capturar video desde el aire de forma fácil y segura, incluso si es tu primer drone:

Pesa menos de 249 g : no requiere licencia para volar y es muy fácil de transportar.

: no requiere licencia para volar y es muy fácil de transportar. Cámara 4K HDR y grabación vertical : ideal para videos profesionales o contenido para redes sociales.

: ideal para videos profesionales o contenido para redes sociales. Sensor de obstáculos multidireccional : mayor seguridad durante el vuelo.

: mayor seguridad durante el vuelo. Vuelo de hasta 34 minutos por batería : en este paquete vienen 3 baterías , lo que se traduce en más de hora y media de vuelo total.

: en este paquete vienen , lo que se traduce en más de hora y media de vuelo total. Control remoto DJI RC 2 con pantalla integrada : no necesitas conectar tu celular.

: no necesitas conectar tu celular. Modo ActiveTrack 360° y funciones automáticas de seguimiento y grabación.

Además, este paquete incluye el cargador múltiple y una base de almacenamiento que ayuda a mantener todo organizado y listo para usar.

Una experiencia de vuelo inmersiva

Este drone permite realizar tomas que antes solo se lograban con equipos profesionales. Ya sea en paisajes, eventos o aventuras al aire libre, el Mini 4 Pro captura cada momento con una claridad impresionante y total estabilidad.

Es compatible con funciones avanzadas como Waypoints, grabación de rutas y efectos visuales automáticos, lo que lo convierte en una excelente herramienta tanto para aficionados como para creadores de contenido.

Amazon lo puso en remate justo en fechas clave, y si los Reyes Magos están buscando sorprender con algo fuera de lo común, este drone es una excelente opción. Tiene funciones de seguridad, alta duración de batería, y se puede usar sin licencia.

¿Quieres aprovechar la oferta?

Da clic aquí para ver el DJI Mini 4 Pro en Amazon México y asegurar tu compra antes del 6 de enero: